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۶ آبان ۱۴۰۴، ۸:۱۹

برگزاری نهمین کاروان ملی ترویج بهره‌وری الگوی کشت در سیریک

برگزاری نهمین کاروان ملی ترویج بهره‌وری الگوی کشت در سیریک

سیریک – مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیریک گفت: نهمین کاروان ملی ترویج بهره‌وری الگوی کشت محصولات زراعی با رویکرد تغییر اقلیم، امروز به‌صورت وبینار و همزمان با سراسر کشور در سیریک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری، رضا راونگی‌نژاد، اظهار کرد: این وبینار که با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی، بهره‌برداران، مروجان و فعالان بخش کشاورزی برگزار شذ، آخرین دستاوردها و راهکارهای علمی در زمینه بهینه‌سازی الگوی کشت، صرفه‌جویی در منابع آب، و سازگاری با شرایط اقلیمی جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

راونگی‌نژاد افزود: این برنامه با هدف افزایش آگاهی کشاورزان نسبت به تغییرات اقلیمی، بهینه‌سازی مصرف منابع آب و ارتقای بهره‌وری در بخش زراعت برگزار شد.

وی اضافه کرد: در این وبینار جمعی از مروجان، کارشناسان و کشاورزان فعال شهرستان سیریک حضور داشتند و موضوعاتی همچون اصلاح الگوی کشت، استفاده بهینه از نهاده‌ها و سازگاری با شرایط جدید اقلیمی مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6636724

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