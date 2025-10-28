به گزارش خبرگزاری، رضا راونگی‌نژاد، اظهار کرد: این وبینار که با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی، بهره‌برداران، مروجان و فعالان بخش کشاورزی برگزار شذ، آخرین دستاوردها و راهکارهای علمی در زمینه بهینه‌سازی الگوی کشت، صرفه‌جویی در منابع آب، و سازگاری با شرایط اقلیمی جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

راونگی‌نژاد افزود: این برنامه با هدف افزایش آگاهی کشاورزان نسبت به تغییرات اقلیمی، بهینه‌سازی مصرف منابع آب و ارتقای بهره‌وری در بخش زراعت برگزار شد.

وی اضافه کرد: در این وبینار جمعی از مروجان، کارشناسان و کشاورزان فعال شهرستان سیریک حضور داشتند و موضوعاتی همچون اصلاح الگوی کشت، استفاده بهینه از نهاده‌ها و سازگاری با شرایط جدید اقلیمی مورد بررسی قرار گرفت.