به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمدی صبح جمعه در حاشیه بازدید از پروژههای کشاورزی ساری افزود: نسخههای تخصصی باغبانی و زراعت چوب بهزودی منتشر خواهد شد تا روند کشت محصولات با رویکرد علمی و عملی بهبود یابد.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: نسخه جدید الگوی کشت بر اساس تجربیات میدانی و نظرات کارشناسان و کشاورزان طراحی شده است تا علاوه بر افزایش بهرهوری، پایداری و سازگاری با شرایط اقلیمی مناطق مختلف را نیز مدنظر داشته باشد.
وی افزود: این الگو بهروزرسانی شده، گام مهمی در جهت بهینهسازی سطح کشت محصولات زراعی و باغی است و در بهبود مدیریت منابع آبی و خاکی نقش مؤثری خواهد داشت.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی همچنین از تدوین و ابلاغ قریبالوقوع نسخههای تخصصی مربوط به بخش باغبانی و زراعت چوب خبر داد و گفت: این نسخهها بهزودی با هدف حمایت بیشتر از کشاورزان و بهرهبرداران بخشهای تخصصی منتشر میشود.
وی با بیان اهمیت تطبیق الگوی کشت با شرایط اقلیمی و اقتصادی کشاورزان تصریح کرد: این رویکرد به تولید محصولاتی با کیفیتتر و سودآورتر منجر خواهد شد و توان رقابتی کشاورزی کشور را در بازارهای داخلی و خارجی ارتقا میدهد.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تاکید کرد که این اقدامات بخشی از برنامه جامع این سازمان برای ارتقای دانش و فناوری در بخش کشاورزی است که از طریق همکاری با کشاورزان و بهرهگیری از تجربیات آنان عملیاتی میشود.
