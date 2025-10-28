خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سال‌هاست زمزمه‌های زندگی در خراسان جنوبی، در گلو خشکیده است. گویی آسمان چشم‌هایش را بر روی فریادهای بی صدای دشت‌ها و سدهای تشنه بسته است.

حکایت عطش خراسان جنوبی، قصه پرتکراری است که انگار راه گریزی از آن وجود ندارد. کمبود نزولات آسمانی سال به سال زخم‌های تازه‌ای به جان زمین می‌اندازد و اثراتش روز به روز پدیدار می‌شود. به گونه‌ای که این روزها آمار مسئولان از خشکی سدها خبر می‌دهد.

بنا به آمار مسئولان تنها ۱۴ درصد از حجم مخازن خراسان جنوبی آب ذخیره دارند که گذر از این حقیقت، توجه و صرفه‌جویی بیش از پیش شهروندان را می‌طلبد. هرچند با نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های آب، ۲۷ میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه‌جویی شده اما این کافی نیست و باید گام‌های بزرگ‌تری برداریم تا در خشکسالی و کم‌آبی غرق نشویم.

کاهش ۴۳ درصدی بارندگی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی در گفت و گو با مهر با اشاره به وضعیت منابع آبی خراسان جنوبی، بیان کرد: خراسان جنوبی در بیش از دو دهه گذشته با خشکسالی‌های پیاپی و کاهش شدید بارندگی روبه‌رو بوده است، به‌گونه‌ای که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط بارش سال گذشته استان نسبت به میانگین بلند مدت ۴۳ درصد کمتر بوده است.

عباس سارانی افزود: این شرایط موجب افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، خشک شدن بسیاری از قنوات و چاه‌ها و کاهش توان تولید در بخش کشاورزی شده است.

سارانی با بیان اینکه از ابتدای سال آبی ورودی آب به سدها، ۳۱۰ هزار متر مکعب بوده است، گفت: اجرای طرح‌های مدیریت مصرف و تجهیز چاه‌ها به کنتورهای هوشمند، یکی از مؤثرترین اقدامات برای جلوگیری از افت بیشتر منابع آبی و تداوم حیات اقتصادی در مناطق روستایی و کشاورزی استان به‌شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه هشت سد مخزنی استان مجموعاً ۱۰.۶ میلیون متر مکعب آب دارند، افزود: این میزان ذخیره آب، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۵ درصد کاهش یافته است.

تنها ۱۴ درصد ظرفیت مخازن استان آب دارد

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی، در مجموع در حال حاضر، تنها ۱۴ درصد ظرفیت مخازن استان آب دارد که نیازمند صرفه‌جویی جدی آب از سوی مردم هستیم.

وی با اشاره به کاهش ۴۳ درصدی بارندگی‌ها در سال زراعی گذشته گفت: حجم نرمال سدهای استان ۷۵ میلیون متر مکعب است.

سارانی با بیان اینکه بیشترین حجم فعلی مربوط به سد رزه اسدیه با ۶.۳ و سیاهو با ۱.۳۸ میلیون متر مکعب است، اظهار داشت: همچنین سدهای شهید پارسا و کریت نیز تقریباً خشک هستند و حجم آب آن‌ها نزدیک به صفر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه نبود روان‌آب و سیلاب مناسب مانع آبگیری مطلوب سدها شده است، افزود: با توجه به وابستگی ۹۵ درصدی تأمین آب استان به منابع زیرزمینی و پایین بودن پتانسیل منابع سطحی، مدیریت مصرف آب از سوی شهروندان ضروری است.

صرفه جویی ۲۷ میلیون متر مکعب آب

وی با اشاره به اجرای طرح‌های آبی، بیان کرد: از ابتدای اجرای برنامه سازگاری با کم‌آبی در استان، با نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های آب، ۲۷ میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه‌جویی شده است.

سارانی بیان کرد: همچنین تاکنون ۹۹ درصد چاه‌های کشاورزی، ۸۱ درصد چاه‌های شرب و ۹۰ درصد چاه‌های صنعتی و خدماتی استان به کنتورهای هوشمند آب و برق مجهز شده‌اند.

وی بیان کرد: نصب این کنتورها علاوه بر مدیریت منابع آب، موجب شده بهره‌برداران براساس پروانه بهره برداری از آب استفاده کنند و عدالت در برداشت از منابع آب زیرزمینی برقرار شود.