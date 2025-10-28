همتی:ساماندهی جاده سرابله -آسمان آباد در دستور وزارت راه قرار گیرد

فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جاده سرابله–آسمان‌آباد–قلاجه، یکی از محورهای ارتباطی مهم بین بخش مرکزی و جنوب استان ایلام، سال‌هاست به‌دلیل غیر استاندارد بودن پیچ‌ها و عرض کم مسیر، یکی از کانون‌های اصلی تصادفات رانندگی محسوب می‌شود. در بخشی از این مسیر که به پیچ ۹۰ درجه معروف است، آمارها از ۱۲ نفر فوتی و بیش از ۳۰ مصدوم طی چند سال گذشته خبر می‌دهند.

وی اضافه کرد: این جاده در حال حاضر یکی از مسیرهای پرتردد استان است که نه‌تنها در ایام عادی بلکه در مناسبت‌هایی مانند سفرهای اربعین به‌عنوان مسیر جایگزین برای کاهش بار ترافیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما متأسفانه وضعیت هندسی آن به هیچ وجه استاندارد نیست و نیاز به اصلاح فوری دارد.

وی افزود: براساس تلاش‌هایی که سال گذشته انجام شد، اعتبار لازم برای اصلاح و ساماندهی مسیر سرابله–آسمان‌آباد در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ گنجانده شده و اکنون اداره‌کل راه و شهرسازی استان ایلام مشغول انجام مطالعات فنی و مهندسی مسیر است تا طرح اجرایی آماده و به مرحله عملیات عمرانی وارد شود.

نماینده مردم ایلام در مجلس تصریح کرد: در طول مسیر دو نقطه سرعت‌کاه خطرناک وجود دارد که باید با رعایت استانداردهای فنی، نصب علائم هشداردهنده قبل و بعد از محل پیچ‌ها، تابلوهای بازتاب‌دهنده شب‌نما و احداث شانه ایمن جاده، به‌صورت فوری ساماندهی شود. همچنین به‌دلیل لغزندگی جاده در فصول سرد سال، نیاز به اصلاح زیرسازی و آسفالت مقاوم در برابر رطوبت وجود دارد.

همتی همچنین با اشاره به اهمیت این محور در طرح‌های توسعه‌ای غرب کشور گفت: محور سرابله–آسمان‌آباد یکی از مسیرهای ارتباطی اصلی میان شهرهای مرکزی استان و جاده ترانزیتی کرمانشاه است و ساماندهی آن نه‌تنها به کاهش تلفات انسانی، بلکه به بهبود جریان حمل‌ونقل و توسعه گردشگری منطقه کمک می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: مجلس و دولت باید با همکاری وزارت راه و شهرسازی تسریع در اجرای عملیات اصلاحی را در اولویت قرار دهند تا با پایان طرح مطالعاتی در ماه‌های آینده، عملیات اجرایی به‌صورت رسمی آغاز شود و ساکنان منطقه شاهد پایان انتظار چندساله در خصوص ایمن‌سازی این مسیر باشند.

وی اضافه کرد: پروژه ساماندهی جاده سرابله–آسمان‌آباد–قلاجه پس از سال‌ها مطالبه مردمی و پیگیری در مجلس، وارد مرحله مطالعه شده است.

به‌گفته فریدون همتی، نماینده مردم ایلام، اجرای این طرح می‌تواند با کاهش تصادفات و افزایش ایمنی ترافیک، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حمل‌ونقل در شرق استان را برطرف کند.