به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، که از روز دوشنبه با جلسه کارشناسی معاونان وزیران کشورهای عضو اکو آغاز شد، پس از ۱۵ سال وقفه با تلاش‌های دولت چهاردهم و وزارت کشور، با حضور ۵ وزیر کشور و ۵ معاون وزیر کشور عضو اکو روز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ در سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد.

وزیران کشورهای تاجیکستان، عمان، ترکمنستان و پاکستان و معاونان وزیران کشور جمهوری آذربایجان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ازبکستان و عراق در این اجلاس حضور دارند.

روز گذشته در نشست معاونان وزیران کشور عضو اکو، پیشنهادات مهم و مؤثری در حوزه‌های مدیریت مؤثر مرزها، توسعه تجارت مرزی، مبارزه با قاچاق و تقویت همکاری‌های انتظامی، مبارزه با مواد مخدر، امنیت سایبری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در ارتقای همکاری‌های امنیتی مطرح شد که بازتاب این پیشنهادات در بیانیه پایانی این اجلاس منعکس خواهد شد.

در حاشیه این نشست دو روزه، ملاقات‌های دوجانبه‌ای بین وزرای شرکت‌کننده با رئیس‌جمهور، وزیر کشور، دبیر شورای عالی امنیت ملی و برخی دیگر از مقامات عالی‌رتبه کشورمان پیش‌بینی شده است. نتایج این ملاقات‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه همکاری‌ها و تقویت پیوندهای منطقه‌ای ایفا کند.

پزشکیان: برگزاری نشست اکو حاکی از اراده کشورهای عضو برای تقویت همکاری‌ها است

مسعود پزشکیان رئیس جمهور در چهارمین نشست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی «اکو» در تهران، ضمن خوش آمد به مهمانان خارجی حاضر در این اجلاس گفت: پس از یک وقفه طولانی برگزاری چهارمین نشست وزیران کشور اکو، حاکی از تجدید اراده کشورهای عضو برای تقویت همکاری‌ها و هماهنگی در حوزه‌های مهمی از روابط فی‌مابین است.

وی افزود: وزارتخانه‌های کشور از جمله وزارتخانه‌های کلیدی هستند که علاوه بر ایفای نقش در حوزه‌های تخصصی خود، تأمین زیرساخت اساسی توسعه اقتصادی یعنی امنیت و آسایش را بر عهده دارند.

پزشکیان گفت: در همکاری‌های اقتصادی چندجانبه منطقی نیست نقش وزارتخانه‌های کشور نادیده گرفته شود، زیرا نقش این وزارتخانه‌ها بسیار مهم است.

وی افزود: توفیق در همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای از جمله نیازمند چهارچوب‌ها و بسترهای مشترک مستحکم، پیش‌بینی‌پذیر، با ثبات و تاب‌آور می‌باشد و وزارتخانه‌های کشور نقش بی‌بدیلی در تأمین و تحکیم این پیش‌نیازها دارا هستند.

(مشروح سخنان رئیس جمهور را اینجا بخوانید.)

مؤمنی: تأمین امنیت همگانی صرفاً در سایه تلاش‌های دوجانبه کافی نیست

اسکندر مؤمنی وزیر کشور در نشست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی «اکو»، در تهران گفت: تهاجم و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی و تحمیل جنگ ۱۲ روزه به ایران باعث انسجام ملی و مقاومت حداکثری مردم و نیروهای مسلح شد و نهایتاً دشمن بدون هیچ گونه دستاوردی مجبور به توقف جنگ گردید.

وی‌افزود: دولت و ملت ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و نیست ولی در برابر تجاوز دشمنان با اتحاد انسجام و تمام توان، مقاومت و مبارزه خواهد کرد.

وزیر کشور تاکید کرد: دنیا شاهد جنایات بیشمار رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه می‌باشد که علی رغم تجاوز جنایت و کشتار دو ساله و نقض مکرر آتش بس، هیچ‌گونه دستاوردی نداشته است. جهانیان یکپارچه جنایت‌های این رژیم را محکوم کرده و خواستار محاکمه سران آن شده‌اند.

مؤمنی با تاکید بر اهمیت همگرایی کشورهای منطقه، بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همگرایی و همدلی بیشتر نیازمندیم. بدون شک پیگیری مناسبات و همکاری‌های چند جانبه و جمعی در چهارچوب سازمان‌های منطقه‌ای همچون اکو به عنوان یک بدیل مناسب، ضمن اینکه ما را در مقابله با چالش‌های متعدد امنیتی و سیاسی و اقتصادی کمک می‌کند، دستیابی به همبستگی منطقه‌ای توسعه پایدار اهداف و منافع و مصالح پایدار کشورهای منطقه را نیز تسهیل می‌نماید.

وی با اشاره به وجود معضلات امنیتی در منطقه، تصریح کرد: وجود معضلات امنیتی عدیده همچون فعالیت‌های تروریستی جرایم سازمان یافته فراملی جرایم سایبری قاچاق مواد مخدر قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی قاچاق اسلحه و پولشویی، ضمن تهدید امنیت و ثبات منطقه هزینه‌های سنگینی را بر کشورهای منطقه و دول عضو اکو تحمیل نموده است، لذا تأمین امنیت همگانی صرفاً در سایه تلاش‌های دوجانبه کافی نبوده و گسترش همکاری‌های جمعی و چند جانبه کشورهای منطقه را بیش از پیش ضروری می‌نماید.

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معاون وزیر کشور قزاقستان: مقابله با چالش‌های روز تنها با همکاری مشترک ممکن است

سنجر اسکنویچ عادلوو معاون وزیر کشور قزاقستان در چهارمین اجلاس وزرای کشور اکو اظهار کرد: پلیس قزاقستان اهمیت زیادی برای همکاری با کشورهای عضو اکو قائل هست، جرایم سازمان یافته تهدید بسیار زیادی برای امنیت همه کشورها به شمار می‌رود.

وی افزود: استفاده و استثمار و قاچاق انسان یکی از مهمترین مسائل این حوزه است، این بخش از سودآوری بسیار بالایی برخوردار است و تمام کشورها را تحت تأثیر قرار داده است.

معاون وزیر کشور قزاقستان با اعلام اینکه ما در کشورمان قانون مقابله با قاچاق انسان را تصویب کرده‌ایم ادامه داد: این قانون کمک‌هایی به قربانیان ارائه می‌دهد و فعالیت‌های پیشگیرانه جامعی در سطح بین‌الملل را سازماندهی می‌کند، افراط‌گری و تروریسم هر دو تهدیدهای برای امنیت جهانی هستند و هر دو این تهدیدها در حال تحول هستند و شدت جدیدی پیدا کرده‌اند.

اسکنویچ عادلوو گفت: تحولات دیجیتالی بر روی این جرایم تأثیرگذار بوده است و جرم‌های سایبری همچنان روند رو به رشدی دارند، قزاقستان اقدامات، تدابیر قانونی و تبادلاتی را در پیش گرفته است. شناسایی بیومتریک در هنگام ثبت نام شماره‌ها و کارت‌های هویت اجباری شده است و کسی نباید کارت خود را در اختیار دیگران قرار دهد. مسئولیت اپراتورهای تلفن‌های همراه برای نقد احتمالی قوانین روز به روز توسعه پیدا می‌کند.

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معاون وزیر کشور قرقیزستان: تجارت مواد مخدر به اینترنت منتقل شده است

سرلشکر عادل بیک بای‌بوسانو معاون وزیر کشور قرقیزستان در چهارمین اجلاس وزرای کشور اکو اظهار کرد: تهدیدهای امروز نه تنها در فضای قابل مشاهده نظیر مواد مخدر بلکه در فضای نامرئی است و تجارت مواد مخدر به اینترنت منتقل شده است و نامرئی ادامه دارد و این جبهه جدیدیست که به صورت رمزنگاری جریان دارد که نیازمند صرفاً قدرت نیست بلکه نیاز به هوش دارد.

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معاون وزیر کشور ازبکستان‌: هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند با جرایم سایبری مقابله کند

ایوب خان رحمت‌الله اف معاون وزیر کشور ازبکستان در چهارمین اجلاس وزرای کشور اکو، اظهار کرد: بیشتر جنایات جنبه فراملی پیدا کرده و به فضای سایبری منتقل شده است و جرایم سایبری خسارت‌های مادی و معنوی به میلیون‌ها نفر وارد می‌کند و به گسترش اطلاعات شخصی و محرمانه کمک می‌کند.

وی افزود: اکثر جرایم سایبری از کشورهای خارجی انجام می‌شود و هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی با آنها مقابله کند به همین دلیل تقویت گروه‌های اکو را برای مقابله با جرایم سایبری مورد تاکید داریم.

معاون وزیر کشور ازبکستان در همین رابطه ادامه داد: باید کارکنان خود را با اقدامات مدرن برای مقابله با جرایم سایبری آماده کنیم و به آنها آموزش دهیم. تروریسم و افراطی‌گرایی خطرناک‌تر از همیشه تهدید برای سراسر جهان به حساب می‌آید. سازمان‌های بین‌المللی تروریسمی صفوف خودشان را با مهاجرین گسترش می‌دهند و برای رادیکالیزه کردن جمعیت از امکانات شبکه اینترنت به صورت وسیع استفاده می‌شود.

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معاون وزیر کشور عراق: امنیت اولویت ما است

سپهبد ریاض الخیگانی معاون وزیر کشور جمهوری عراق در چهارمین اجلاس وزرای کشور اکو اظهار کرد: امنیت اولویت ما است و در این رابطه آموزش و کار کارشناسی نیز مورد توجه است. همچنین مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر از دیگر اولویت‌های ما است تا بر اساس آنها همکاری کنیم و برای استقرار امنیت، این یک همکاری مثال‌زدنی خواهد بود.

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مؤمنی: سیاست قطعی ایران، گسترش روابط با همسایگان و کشورهای منطقه است

اسکندر مؤمنی وزیر کشور در حاشیه چهارمین اجلاس وزرای کشور اکو که به میزبانی تهران و در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد در نشست خبری اظهار کرد: سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران ارتقا روابط و توسعه تعامل با همسایگان و کشورهای منطقه است.

وی افزود: تدبیر رئیس جمهور در دولت چهاردهم بر تلاش همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بر اساس این رویکرد تعامل با همسایگان و گسترش این تعاملات است و ظرفیت بسیار خوبی در این سیاست وجود دارد که بر اساس آن در سازمان اکو همکاری‌های مشترکی برقرار کرده‌ایم.

(مشروح سخنان وزیر کشور را اینجا بخوانید.)

تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در استفاده از فناوری‌های نوین در نشست اکو

اسد مجید خان دبیرکل اکو در حاشیه چهارمین نشست وزرای کشور اکو در نشست خبری اظهار کرد: از همکاری وزیر کشور ایران با دبیرخانه اکو سپاسگزارم. این نشست که پس از وقفه ۱۵ ساله برگزار شد نشست موفقی بود و از مشارکت همه اعضا حتی افغانستان در این نشست استقبال می‌کنیم و این نشان دهنده علاقه منطقه برای برقراری نظم و قانون و پیشگیری از جرایم سازمان یافته است.

دبیرکل اکو ادامه داد: تبادل اطلاعات و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در رابطه با استفاده از فناوری‌های نوین مورد تاکید اعضای نشست امروز اکو قرار گرفت. به طور مشخص در راستای مبارزه با جرایمی که با هوش مصنوعی کار می‌کنند، همچنین داشتن مکانیزم‌هایی برای مدیریت و امنیت مرزها و همکاری با سازمان ملل و سازمان‌های تابعه این سازمان مورد توجه در نشست امروز بود.

(مشروح سخنان دبیرکل اکو را اینجا بخوانبد.)

دوستی: امنیت اقتصادی مورد توجه اجلاس وزرای کشور اکو بود

مهدی دوستی معاون اقتصادی وزارت کشور در حاشیه اجلاس وزرای کشور اکو در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دستورکارهای متفاوتی برای وزرای کشور اکو در نظر گرفته بودیم و امنیت اقتصادی و مسائل در هم تنیده کشورهای اکو مورد توجه این اجلاس وزرای کشور اکو بود.

(مشروح سخنان معاون اقتصادی وزارت کشور از اینجا بخوانید.)