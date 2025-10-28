به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور در نشست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی «اکو»، در تهران گفت: تهاجم و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی و تحمیل جنگ ۱۲ روزه به ایران باعث انسجام ملی و مقاومت حداکثری مردم و نیروهای مسلح شد و نهایتاً دشمن بدون هیچ گونه دستاوردی مجبور به توقف جنگ گردید.

وی‌افزود: دولت و ملت ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و نیست ولی در برابر تجاوز دشمنان با اتحاد انسجام و تمام توان، مقاومت و مبارزه خواهد کرد.

وزیر کشور تاکید کرد: دنیا شاهد جنایات بیشمار رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه می‌باشد که علی رغم تجاوز جنایت و کشتار دو ساله و نقض مکرر آتش بس، هیچگونه دستاوردی نداشته است. جهانیان یکپارچه جنایت‌های این رژیم را محکوم کرده و خواستار محاکمه سران آن شده‌اند.

مؤمنی با تاکید بر اهمیت همگرایی کشورهای منطقه، بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همگرایی و همدلی بیشتر نیازمندیم. بدون شک پیگیری مناسبات و همکاری‌های چند جانبه و جمعی در چهارچوب سازمان‌های منطقه‌ای همچون اکو به عنوان یک بدیل مناسب، ضمن اینکه ما را در مقابله با چالش‌های متعدد امنیتی و سیاسی و اقتصادی کمک می‌کند، دستیابی به همبستگی منطقه‌ای توسعه پایدار اهداف و منافع و مصالح پایدار کشورهای منطقه را نیز تسهیل می‌نماید.

وی با اشاره به وجود معضلات امنیتی در منطقه، تصریح کرد: وجود معضلات امنیتی عدیده همچون فعالیت‌های تروریستی جرایم سازمان یافته فراملی جرایم سایبری قاچاق مواد مخدر قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی قاچاق اسلحه و پولشویی، ضمن تهدید امنیت و ثبات منطقه هزینه‌های سنگینی را بر کشورهای منطقه و دول عضو اکو تحمیل نموده است، لذا تأمین امنیت همگانی صرفاً در سایه تلاش‌های دوجانبه کافی نبوده و گسترش همکاری‌های جمعی و چند جانبه کشورهای منطقه را بیش از پیش ضروری می‌نماید.

مؤمنی عنوان کرد: بر همین اساس توافق بر ایجاد یک سند همکاری توسط کشورهای عضو اکو می‌تواند دستاورد بسیار موثرتری در تقویت و تحقق امنیت پایدار منطقه فراهم سازد.

مؤمنی گفت: دیپلماسی شهری و همکاری شهرداری‌ها در عرصه همکاری‌های بین‌المللی، تبادل فرهنگی، اقتصادی، محیط‌زیستی، اطلاع‌رسانی، حمل‌ونقل درون‌شهری، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری بر پایه به‌کارگیری هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان از الزامات غیرقابل اجتناب و ضروری همکاری اعضای اکو است. بر همین اساس، پیشنهاد ما ایجاد پروژه‌ای مشترک بین کلان‌شهرها در حوزه اکو تحت عنوان «شهر هوشمند» می‌باشد.

وزیر کشور اظهار کرد: حجم بالای تردد و ترانزیت بین‌المللی در مرزهای مشترک کشورهای عضو اکو و افزایش روزافزون سفرهای تجاری، زیارتی، گردشگری، درمانی و تحصیلی نیازمند ساماندهی و تسهیل‌گری سفرهای خارجی اتباع کشورهای عضو اکو با تدوین سازوکارهای مناسب می‌باشد.

وی ادامه داد: در همین راستا پیشنهاد می‌دهیم لغو ویزا در حوزه اکو تحت عنوان «اکو ویزا» صورت گیرد. همچنین گواهینامه‌های رانندگی صادره کشورهای عضو اکو در منطقه مورد شناسایی متقابل قرار گیرد.

مؤمنی عنوان کرد: مهمانان عزیز، هم‌افزایی به منظور ترانزیت قانونی کالا و تردد و نیز پیشگیری از ترددهای غیرقانونی مرزی و مهاجرت‌های غیرقانونی، تأمین امنیت در مرزها و مقابله با قاچاق انسان، کالا، مواد مخدر و اسلحه امری ضروری است که تحقق آن به نوبه خود در رونق اقتصادی و توسعه پایدار تأثیر چشمگیری خواهد داشت.

وی بیان کرد: در این راستا، اتخاذ تمهیدات لازم برای ایجاد سازوکارهای مشترک دولت‌های عضو به منظور کنترل دقیق مرزها با استفاده از تجهیزات پیشرفته نظیر سامانه‌های اپتیکی، الکترونیکی و تبادل اطلاعات لحظه‌ای برای همکاری مشترک مرزی، می‌تواند مانع جدی در مسیر فعالیت گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان ایجاد نماید و هماهنگی و همکاری فعال اعضا را در این زمینه می‌طلبد.

مؤمنی با اشاره به بروز حوادث و بلایای طبیعی گفت: بروز حوادث و بلایای طبیعی از جمله چالش‌های موجود در حوزه اکو است که تاکنون موجب مرگ‌ومیر، بی‌خانمانی و آوارگی هزاران نفر در این منطقه شده است. کاهش مخاطرات بلایای طبیعی همچون زلزله، سیل، خشکسالی و نظایر آن نیازمند بسیج امکانات و همکاری همه‌جانبه و جمعی دولت‌ها و دستگاه‌های داخلی و بین‌المللی در مدیریت چالش‌های ناشی از این بحران‌ها در مراحل مختلف قبل، حین و پس از وقوع بحران است.

وزیر کشور اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های نهادی موجود از قبیل مرکز مقابله با بلایای طبیعی، اکو و مرکز مدیریت اطلاعات بلایای طبیعی، همکاری دولت‌های عضو در زمینه کاهش خطرپذیری یکی از محورهای ضروری برای همکاری است. در این راستا می‌توانیم در چارچوب تفاهم‌نامه‌های چندجانبه، در زمینه تبادل اطلاعات و تجربیات میان دولت‌های عضو اکو در خصوص به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته، آموزش و اعزام متخصصان و امدادگران در تمام مراحل مدیریت بحران همکاری نمائیم.