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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

مراسم رونمایی از رمان «تابان، مرز آسمان» در شهر یئری برگزار شد

مراسم رونمایی از رمان «تابان، مرز آسمان» در شهر یئری برگزار شد

اردبیل-مراسم رونمایی از رمان «تابان، مرز آسمان» نوشته شیوا مقانلو با حضور نویسنده اثر، مسئولان استانی و جمعی از اهالی ادبیات در محوطه باستانی شهر یئری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از رمان «تابان، مرز آسمان» نوشته «شیوا مقانلو» با حضور نویسنده اثر، مسئولان استانی و جمعی از اهالی ادبیات و با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مشگین‌شهر صبح سه شنبه در محوطه باستانی شهر یئری این شهرستان برگزار شد.

رمان «تابان، مرز آسمان» کتاب سوم از مجموعه رمان‌های تابان است و شیوا مقانلو در این سه رمان در قالب داستانی معمایی، حادثه‌ای و پررمز و راز، بخش‌هایی مهم اما کمتر دیده‌شده‌ای از فرهنگ و تاریخ و جغرافیای ایران را روایت می‌کند.

شخصیت اصلی این رمان‌ها دکتر تابان رودکی نام دارد که باستان‌شناسی جوان است و در کتاب سوم بخشی از داستان در محوطه باستانی شهر یئری مشگین‌شهر اتفاق می‌افتد، داستان در زمان حال رخ می‌دهد اما ریشه این معما به دوران صفویه و شاهزاده‌ای گمنام برمی‌گردد.

در مراسم رونمایی از این کتاب تعدادی از محققان، اساتید و ادیبان حاضر به سخنرانی و نقد و بررسی کتاب پرداختند و حسن یوسفی کارشناس اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل در ارتباط با اهمیت شهرستان مشگین‌شهر و محوطه باستانی شهر یئری سخنرانی کرده و به تبیین دینامیسم فرهنگی در سیر تحول و تکامل تمدن این منطقه پرداخت.

کد مطلب 6636930

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