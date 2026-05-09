به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بورس انرژی ایران، رینگ‌های داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران امروز، شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه، میزبان چندین عرضه از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی است.

در رینگ بین‌الملل، عرضه ۸ هزار تن نرمال بوتان شرکت پالایش نفت اصفهان به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های صادراتی امروز در دستور کار قرار دارد.

همچنین در رینگ داخلی، از نظر حجم عرضه‌ها، یک هزار تن محصول CFO متعلق به شرکت پتروشیمی ایلام، ۵۵۰ تن نیتروژن مایع و ۵۵۰ تن اکسیژن مایع شرکت فولاد خوزستان از جمله عرضه‌های شاخص بازار فیزیکی امروز به شمار می‌روند.