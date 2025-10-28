به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهلمین سالروز تاسیس شورای فرهنگ عمومی کشور پیش از ظهر امروز سه‌شنبه ششم آبان‌ماه با حضور قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی، در ساختمان سینمایی وزارت ارشاد برگزار شد.

آشنا گفت: مهم‌ترین بحث ما در شورای فرهنگ عمومی بحث استانی است. نقشه مهندسی فرهنگی توسط رییس جمهور ابلاغ شد اما در دوره‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفت.

دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: از دوره شهید رییسی بحث برش استانی مطرح بود تا الان ۲۳ سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور در استان‌ها رونمایی شد. ۴ استان آماده رونمایی و چند استان در رفت و برگشت است.

وی یادآور شد: شورای عالی انقلاب فرهنگی سال ۱۳۶۳ تشکیل شد و در سال ۱۳۶۴ رئیس جمهور وقت مطرح کرد که در حوزه فرهنگ باید فعالیت‌هایی انجام شود و سپس از سال ۱۳۶۵ شورای فرهنگ عمومی شکل گرفت تا علاوه بر توجه بر علم، به فرهنگ کشور نیز توجه شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشورگفت: اولین نکته این بود که شورای قرارگاهی تشکیل دهیم، هم اکنون بر اساس همین مأموریت، شورای فرهنگ عمومی کشور با ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت تعدادی از دستگاه‌ها ‌و وزارتخانه‌ها این امر را دنبال می‌کنند. سطح شرکت اعضا در جلسات نیز حضور وزیر یا معاون وزیر است. در تهران هر دو هفته یک‌بار و در استان‌ها هر ماه جلسه شورای فرهنگ عمومی برگزار می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ۴۲۰ شورای فرهنک عمومی فعال در سطح کشور وجود دارد. همه تلاش‌مان این است تا در حوزه فعالیت‌های فرهنگی، هم‌افزایی و همفکری داشته باشیم.

آشنا گفت: وظیفه ‌دیگر شورا در حوزه نام‌گذاری روزهای تقویم است. در این زمینه در سه حوزه متن و ضمیمه تقویم و تقویمِ حرف و مشاغل فعالیت می‌کنیم و پیشنهاد افراد حقیقی و حقوقی را برای درج عناوین در تقویم بررسی می‌کنیم.

وی افزود: رصد شرایط فرهنگی کشور وظیفه دیگر شورا است که بر اساس داده‌ها و اطلاعات نهادهای علمی صورت می‌گیرد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: وظیفه بعدی‌مان در حوزه تاسیسی و سندنویسی‌هایی است که منجر به شکل‌گیری برخی مراکز و نهادها می‌شود که مرکز ملی جوانان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، کانون فرهنگی هنری مساجد و… از جمله این موارد به شمار می‌رود. برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها این مراکز و کارگروه‌ها با ما فعالیت می‌کنند و در کنارمان هستند.

وی یادآور شد: اولین اولویت فعالیت‌هایمان در بحث استان‌ها است. پیش‌تر و در دوره قبلی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شده بود، اما برای اجرا کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت بنابراین یکی از رویکردهای ما اجرای نقشه و تقویت فعالیت‌ها بود. از دوره شهید رئیسی تا کنون اقداماتی انجام شده و هم‌اکنون ۲۳ نقشه مهندسی فرهنگی در استان‌ها رونمایی شده و در سایر استان‌ها هم کارها در جریان است. دو موضوع خانواده و سبک زندگی از مهم‌ترین اولویت‌هایی بود که استان‌ها برای انجام اقدامات فرهنگی پیرامون آنها تأکید داشتند. در نهایت هر استان‌ نیز با توجه به مسائل و چالش‌هایی که دارد برنامه‌های مخصوص به خود را دنبال می‌کند و نظارت با ما است.

آشنا گفت: در سطح تهران به سه کلان مسئله مهم رسیدیم تا در این دوره به آن بپردازیم. یکی از این مسائل مهم امر فرهنگ شهروندی بود و در حال پرداختن به آن هستیم. مسئله بعدی امر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. ما به دنبال سندنویسی نرفتیم بلکه برنامه اجرایی نوشتیم. ارتقای دینداری نوجوانان نیز به همین سیاق مورد توجه قرار گرفت. پس از دفاع ملی ۱۲ روزه نیز تلاش کردیم در حوزه تاب‌آوری اجتماعی فعالیت کنیم و دستورالعملی در این زمینه نوشته شد. در این دوره می‌خواهیم از تعدد مسائل پرهیز کنیم و تمرکز خود را بر اجرای موارد مهم بگذاریم.

وی درباره طرح گفت‌وگوی ملی گفت: طرح گفت‌وگوی ملی هنوز مصوب نشده است. باید فرهنگ گفت‌وگو را جا بیندازیم؛ از طرفی مسائل و چالش‌های کشور را به گفت‌وگو بگذاریم و نهادهای علمی و دانشگاهی پای کار بیایند، نکته مهم این است که «فرهنگ عمومی» یک موضوع نخبگانی نیست و مردم هم باید بتوانند با مسئولان گفت‌وگو کنند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی با اشاره به اعتبارات حوزه فرهنگ گفت: اساسا اعتبارات حوزه فرهنگ با مشکلات جدی روبه‌روست و ما تلاش می کنیم تا از ظرفیت نهادها و سازمان‌های دیگر استفاده کنیم. ما به‌طور مشخص بودجه مستقل نداریم. سال قبل درباره برش نقشه مهندسی فرهنگی کشور اعتباراتی را دریافت کردیم و امیدواریم بتوانیم پس از آن برای فعالیت‌های مشخص خود بتوانیم اعتبارات متناسبی دریافت کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات شورای فرهنگ عمومی برای افزایش تاب‌آوری جمعی در برابر خودکشی به ویژه موارد اخیر همچون خودکشی پزشکان گفت: این موضوعات جنس اجتماعی دارند. دستورالعملی پس از جنگ ۱۲روزه داشتیم، تعدادی از افراد بصورت مستقیم و برخی دیگر به شکل غیرمستقیم در معرض آسیب‌های جنگ بودند و یکی از تلاش‌های ما در راستای ارتقای سواد رسانه‌ای است و حدود هفت عنوان برای این موضوع در نظر گرفته ایم که به همان امر مهم «تاب‌آوری» کمک کند. البته این مفهوم تنها معنای فرهنگی ندارد و دامنه آن در بخش‌های دیگری از جمله اقتصاد، ‌ امنیت و... نیز تداوم دارد. در این زمینه وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی هم به ما کمک کردند. در رابطه با موضوع خودکشی در برخی از استان‌ها در برش نقشه مهندسی فرهنگی کشور، مهم‌ترین مسئله‌ای که داشتند خودکشی بود که این موضوع را در صدر مسائل مورد بررسی و رسیدگی قرار دادند. کارگاه‌های آموزشی و مشاوره به کسانی که در معرض خودکشی هستند از برنامه‌هایی است که دنبال می‌شود.

آشنا در پاسخ به این پرسش که چرا میان واقعیت تا فضای مجازی در خصوص اطلاعاتی همچون دینداری جوانان فاصله بسیار است، گفت: ما داده‌هایی را که دستگاه‌ها و نهادها تولید می‌کنند به دقت مورد مطالعه قرار می‌دهیم؛ گاهی تعارضی بین داده‌ها یا با آنچه در سطح جامعه شاهد هستیم وجود دارد. در موضوع سواد رسانه‌ای تلاش می‌کنیم تا به لحاظ فرهنگی کاری کنیم که «روایت اول» دست رسانه‌های داخلی باشند. در دفاع ۱۲روزه هم شاهد بودیم که برخی رسانه‌های خارجی که در وقایع سال ۱۳۸۸ یا ۱۴۰۱ مرجع خبری بودند، چگونه از سوی مردم پس زده شدند.

وی در پاسخ به این پرسش که موضع شورای فرهنگ عمومی در قبال لایحه حجاب و عفاف گفت: نظری از ما نخواستند و ابلاغ و کارهای این قانون هم با شورای فرهنگ عمومی نیست. در این حوزه کارگروه ساماندهی مد و لباس ذیل شورای فرهنگ عمومی فعال است و تلاش می‌کنیم جدا از شرایطی که سبب ایجاد تقابل یا دوگانگی‌ها شود، بتوانیم به موضوع مهم پوشش بپردازیم زیرا بخشی از هویت مهم ما ایرانیان است. می‌خواهیم بر حوزه طراحی و مد تمرکز کنیم، اما برگزاری رویدادها در این زمینه را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم.

آشنا گفت: در برنامه ارتقای دینداری نوجوانان به پیشران‌هایی که می‌توانند کمک کنند فکر کردیم و یکی از پیشران‌ها وزارت آموزش و پرورش است و باید ببینیم که در این حوزه معلم‌ها می‌توانند چه کاری انجام دهند. در این زمینه محور اصلی تشکل‌های دانش‌آموزی و سپس خانواده‌ها هستند.

در ادامه حجت‌الاسلام تقوی مشاور عالی دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: رویکرد شورای فرهنگ عمومی در این دوره رویدادمحور نیست و تلاش کرده‌ایم با بضاعت شورای فرهنگ عمومی به دنبال هم‌افزایی در حوزه فرهنگ عمومی باشیم تا در یک هفته منتهی به ۱۴ آبان‌ماه و روز فرهنگ عمومی اقداماتی داشته باشند. فرهنگ عمومی مجموعه مفصلی بوده و نیازمند اقدامات عمیقی است.

وی افزود: از نهادهای فعال در این حوزه دعوت کردیم تا اگر برنامه‌ای دارند به ما ارائه دهند؛ بنابراین قصد جشن گرفتن برای چهل‌سالگی نداریم بلکه می‌خواهیم متناسب با روزها و مناسبت‌های پیش رو که در تقویم نیز نام‌گذاری شده است برنامه‌های فرهنگی مختلف برگزار کنیم. ما نقش مشارکتی داریم و می‌خواهیم بر اساس شعار «عزت ملی: تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی» مردم را به مشارکت بطلبیم و بر عزت ملی بیفزاییم. در این زمینه سازمان‌ها و نهادها نیز در کنارمان هستند.

دبیر ستاد برگزاری چهلمین سالگرد شورای فرهنگ عمومی با اشاره به نامگذاری روزهای هفته فرهنگ عمومی گفت: روز پنجشنبه ۸ آبان به نام روز فرهنگ عمومی، محیط زیست و منابع طبیعی با رویکرد نوجوان، جمعه ۹ آبان به نام فرهنگ عمومی، خانواده و سبک زندگی ایرانی اسلامی، شنبه ۱۰ آبان به نام فرهنگ عمومی، فرهنگ کار، تولید و اصلاح الگوی مصرف، روز یکشنبه ۱۱ آبان به نام فرهنگ عمومی، شهروند قانون‌منداری و مشارکت اجتماعی، روز دوشنبه ۱۲ آبان فرهنگ عمومی، هویت ایرانی اسلامی، اخلاق و معنویت، روز سه شنبه ۱۳ آبان فرهنگ عمومی، فرهنگ مقاومت، اتحاد مقدس و دفاع ملی، روز چهارشنبه ۱۴ آبان فرهنگ عمومی، مطالعه و کتابخوانی نامگذاری شده است.

ساسان ضیایی، مدیر کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: تعیین فرهنگ و فرهنگ عمومی در اختیار دولت و سازمان‌ها بود، اکنون از انحصار خارج شده و امروز این مردم هستند که فرهگ عمومی را به پیش می‌برند.

وی افزود: آنچه رقم می‌خورد گویای نقش پررنگ مردم است که بخشی از آن با ابزار رسانه‌های جمعی دنبال می‌شود.

مدیر کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: در زمینه فرهنگ عمومی، نقش مردم و مشارکت همگانی بسیار پررنگ است. در گذشته، این نقش وجود داشت اما چندان دیده یا شنیده نمی‌شد. اما امروزه افراد به صورت فعال موضوعات مختلف را مطرح می‌کنند. با توجه به سرعت بالای تولید و مصرف محتوا و همچنین انتشار اتفاق‌های جعلی در این حوزه، بخش قابل‌توجهی از این فرآیند توسط مردم شکل می‌گیرد.

در ادامه زندی طراح پوستر چهلمین سال تأسیس شورای فرهنگ عمومی درباره پوستر به صحبت پرداخت ودر پایان مراسم، از پوستر چهلمین سال تأسیس شورای فرهنگ عمومی رونمایی شد.