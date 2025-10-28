رازهای مدیریت اخلاقی از زبان امام علی(ع) در «مدیریت علوی»

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر با استخراج آموزه‌های ناب از نامه ۲۷ نهج‌البلاغه، راهکارهای عملی برای مدیریت اخلاق‌محور در سازمان‌ها ارائه می‌دهد و پاسخی به دغدغه‌های مدیریتی عصر حاضر است.

کتاب «مدیریت علوی» به قلم سید حمیدرضا امین‌زاده، با استناد به نامه تاریخی و پرمایه امام علی(ع) به محمد بن ابی‌بکر (نامه ۲۷ نهج‌البلاغه) منتشر شده است. این اثر ارزشمند، دستورالعملی اخلاقی و کاربردی برای مدیریت در سطوح مختلف است که از گنجینه بی‌کران نهج‌البلاغه استخراج شده است.

امام علی(ع) در این نامه که می‌توان آن را «مرام‌نامه اخلاقی مدیران» نامید، خطاب به فرماندار مصر، رهنمودهایی حیات‌بخش را در عرصه حکمرانی، مدیریت اخلاقمدار و چگونگی تعامل با مردم بیان می‌فرمایند. اگرچه مخاطب اصلی این فرمان‌نامه در وهله اول مدیران ارشد و میانی هستند، اما آموزه‌های آن در هر جایی که رابطه بین «فرادست» و «فرودست» مطرح باشد، الگوی رفتاری بی‌بدیلی ارائه می‌کند.

این کتاب با نگاه آموزشی و با بیانی روان و کاربردی تألیف شده است. از این رو زمینه درک عمیق کلام امام(ع) را برای طلاب، دانشجویان رشته‌های مدیریت و علوم تربیتی فراهم می‌کند. همچنین این اثر امکان بهره‌گیری به عنوان منبع آموزشی در کارگاه‌ها و دوره‌های تربیت مدیران در سازمان‌ها و نهادهای دولتی را داراست.

کتاب «مدیریت علوی» با هدف ترسیم الگویی اسلامی از مدیریت و ارائه راهکاری برای تزکیه روابط سازمانی منتشر شده است و ابزاری ارزشمند برای نهادینه کردن فرهنگ اخلاق علوی در سازمان‌ها و دستیابی به توسعه اخلاقی و اجتماعی محسوب می‌شود.

این اثر با طراحی جلد محمود بازدار و صفحه‌آرایی سید محسن عمادی‌مجد توسط انتشارات به‌نشر در قطع رقعی و با تیراز هزار نسخه و ۲۷۹ صفحه منتشر شده است که مطالعه آن برای مدیران، دانشجویان و علاقه‌مندان به حوزه اخلاق حرفه‌ای و مدیریت اسلامی مفید است.