تأکید معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه بر تعامل دوسویه کارخانه و کشاورز

به گزارش خبرنگار مهر، قباد شعبانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست بررسی الگوی کشت چغندر قند در استان که با حضور حسین اصغری، مدیرکل دفتر محصولات صنعتی معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیران و کارشناسان این سازمان و نمایندگان کارخانجات قند فعال در کشت‌های پاییزه و بهاره برگزار شد، بر ضرورت همکاری متقابل میان کارخانه‌ها و کشاورزان تأکید کرد.

شعبانی در این نشست با بیان اینکه رابطه میان کارخانه و کشاورز باید دوسویه و بر پایه منافع مشترک باشد، اظهار کرد: بدون حضور و همکاری هر یک از این دو بخش، چرخه تولید و اشتغال استان با مشکل مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت تعامل میان دو بخش تولید و صنعت گفت: لازم است سازوکارهای مؤثری برای رفع موانع موجود در حوزه قند و شکر استان طراحی و اجرا شود تا شاهد پایداری تولید و افزایش بهره‌وری در این بخش باشیم.

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه در ادامه به پیگیری‌های صورت‌گرفته در زمینه حل مشکلات مالی و عملیاتی کارخانجات اشاره کرد و افزود: استانداری با جدیت پیگیر پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان است و تأکید داریم که هیچ‌گونه تأخیر یا ناهماهنگی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت قند و شکر را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: استان کرمانشاه از ظرفیت‌های بالایی در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی برخوردار است و باید از توان و سرمایه بخش خصوصی برای تکمیل زنجیره تولید و ارتقای بهره‌وری استفاده شود.

شعبانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر رعایت اصول فنی و شفافیت در قراردادهای میان کارخانه‌ها و کشاورزان، گفت: فرمانداران موظف هستند از هرگونه فعالیت غیرقانونی یا انعقاد قراردادهای غیررسمی جلوگیری کنند؛ زیرا حفظ منافع کشاورزان و ایجاد فضای امن و شفاف برای سرمایه‌گذاری از اولویت‌های جدی استان است.

وی در پایان از تلاش‌ها و همکاری مدیران، کارشناسان و فعالان اقتصادی استان، به‌ویژه در حوزه قند و شکر، قدردانی کرد و خواستار استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و کارگروه اقتصادی استانداری در جهت تقویت زنجیره تولید شد.