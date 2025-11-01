به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی وضعیت تأمین نهاده‌های دامی و تنظیم بازار شیر در استان کرمانشاه، عصر شنبه به ریاست قباد شعبانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه و با حضور فرماندار شهرستان اسلام‌آبادغرب، مدیران واحدهای دامپروری و لبنی و اعضای کارگروه تنظیم بازار استان برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی، تولید شیر خام و عرضه فرآورده‌های لبنی در سطح استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای رفع موانع و بهبود شرایط تولید مطرح شد.

قباد شعبانی در این جلسه با اشاره به ضرورت پایداری زنجیره تأمین نهاده‌های دامی و حفظ ثبات بازار لبنیات، گفت: تأمین به‌موقع نهاده‌ها و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان، از ارکان اصلی پایداری تولید است. وی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی می‌تواند به ثبات قیمت‌ها و آرامش بازار کمک کند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با تأکید بر اهمیت نظارت میدانی بر فرآیند تأمین و توزیع نهاده‌ها اظهار کرد: باید اطمینان حاصل شود که نهاده‌های دامی به دست تولیدکنندگان واقعی می‌رسد تا از بروز کمبود یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود.

در ادامه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان واحدهای دامپروری و صنایع لبنی استان، مسائل و پیشنهادهای خود را درباره نحوه توزیع نهاده‌ها، بهبود دسترسی دامداران، کنترل زنجیره تأمین و ثبات بازار مطرح کردند.

در پایان نشست، تصمیماتی برای تسهیل روند تأمین نهاده‌ها، تقویت همکاری میان دامداران و صنایع لبنی و افزایش نظارت بر قیمت‌گذاری فرآورده‌های لبنی اتخاذ شد تا پایداری تولید و تعادل بازار در استان کرمانشاه حفظ شود.