شروع ساخت سومین کارخانه قند در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در مراسمی با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، استاندار کرمانشاه و دیگر مسئولان ملی و استانی، عملیات اجرایی سومین واحد بزرگ تولید قند و شکر در استان کرمانشاه کلید خورد. این کارخانه، نقطه امیدی برای رونق بخش کشاورزی و صنعت قند در این منطقه به شمار می‌آید.

این پروژه با سرمایه‌گذاری ثابت ۱۷ هزار میلیارد تومان در حال احداث است و ظرفیت تولید سالانه آن به ۲۰۰ هزار تن شکر و قند می‌رسد. راه‌اندازی این واحد صنعتی که در ابتدای جاده قزانچی به روانسر واقع در روستای گمک قرار دارد، به طور مستقیم ۷۵۰ فرصت شغلی در منطقه ایجاد خواهد کرد.

یکی از ویژگی‌های بارز این کارخانه استفاده از تکنولوژی پیشرفته در فرآیند تولید است که باعث افزایش کیفیت محصولات، گسترش ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره ارزش چغندرقند در استان می‌شود. این اقدامات نه تنها به بهبود بهره‌وری کمک می‌کند بلکه به تحقق خودکفایی در تولید محصولات مرتبط نیز شتاب می‌بخشد.

زمین پروژه با مساحت ۳۰ هکتار و زیربنای وسیع ۶ هکتاری، مکانی مناسب برای اجرای این طرح بزرگ را فراهم کرده است. محصولات تولیدی این کارخانه شامل شکر خام چغندرقند، شکر تصفیه‌شده، قند کله و حبه، ملاس و تفاله چغندر خواهد بود که نقش مهمی در تأمین نیازهای داخلی و بازار صادراتی ایفا خواهند کرد.

کرمانشاه به سوی قطب‌ صنعت قند و شکر کشور

با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی شده که این کارخانه در سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری رسیده و کرمانشاه به یکی از قطب‌های اصلی تولید قند و شکر کشور تبدیل شود. این امر علاوه بر کمک به تأمین نیازهای داخلی، نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی منطقه و حمایت از کشاورزان خواهد داشت که موجب شیرین شدن کام آنان می‌شود.