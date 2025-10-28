باقری: «یادگیری» سرمایه جمعی شهرداری تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد «تحول یادگیری در بلدیه» با حضور مجید باقری معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، سید حسین موسوی رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری، امیر یزدی مدیرکل سرمایه انسانی و علی علاءالدینی مدیرکل برنامه‌ریزی، بودجه و کنترل عملکرد شهرداری تهران، محمدعلی الفت پور و احسان شریفی، رؤسای اسبق مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران، مسعود ندافان رئیس مؤسسه عالی علمی و کاربردی، ایمان صادق‌زاده مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، عباس علیپور مدیرعامل مؤسسه هادیان شهر، معاونین برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی مناطق ۲۲ گانه و رؤسای ادارات خدمات آموزش و بهسازی سازمان و جمعی دیگر از مدیران شهری، به همت مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران در ساختمان بلدیه برگزار شد.

مجید باقری در این رویداد با تبریک میلاد حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها) گفت: نقش بی‌بدیل حضرت زینب (س) در تبیین قیام عاشورا و پرستاری از خاندان اهل‌بیت (ع) برای همیشه در تاریخ ماندگار است.

وی افزود: یادگیری مستمر و سرمایه انسانی، دارایی جمعی شهرداری تهران است و ارتقای کیفیت خدمات شهری به شکل مستقیم با این سرمایه پیوند دارد.

باقری با تأکید بر اهمیت یادگیری سازمانی گفت: سازمان یادگیرنده، سازمانی است که سرمایه انسانی آن دو ویژگی اساسی دارد؛ تعهد سازمانی و یادگیری مستمر. ایجاد انگیزه، خلاقیت و مشارکت کارکنان و نهادینه‌کردن فرهنگ سازمانی که خطا را فرصتی برای رشد بداند، از مهم‌ترین اهداف شهرداری تهران است. برای افزایش تعهد سازمانی، احساس تعلق و افتخار کارکنان به خانواده شهرداری تقویت می‌شود و برنامه‌هایی مانند بسته‌های رفاهی، خدمات آموزشی برای خانواده‌ها و طرح «مسکن بهشت» در این مسیر اجرا می‌شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحول دیجیتال و یادگیری هوشمند اشاره کرد و گفت: فناوری‌های نوین شامل هوش مصنوعی، داده‌کاوی و پلتفرم‌های آموزشی آنلاین، امکان تبدیل آموزش سنتی به یادگیری تعاملی و شخصی‌سازی‌شده را فراهم کرده‌اند. رونمایی از سامانه جامع مدیریت آموزش (TMS) نمونه‌ای از این رویکرد بود که فرایند آموزش از نیازسنجی تا ارزیابی اثربخشی را به‌صورت هوشمند و استاندارد پوشش می‌دهد. سال گذشته بیش از ۲۵۰ هزار نفر - ساعت آموزش برگزار شد و امروز این سامانه هوشمند، آموزش و ارزیابی عملکرد را به شکل هدفمند و استاندارد فراهم می‌کند.

باقری همچنین از اجرای طرح گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای خبر داد و گفت: طبق تأکید شهردار محترم تهران، ازاین‌پس، تمام انتصابات مدیران و کارشناسان شهرداری تهران منوط به دریافت این گواهینامه خواهد بود تا شایسته‌سالاری و بهره‌وری نیروی انسانی افزایش یابد. آزمون‌های اولیه این طرح به‌زودی برگزار می‌شود و به‌تدریج تمام حوزه‌ها مشمول آن خواهند شد.

معاون شهردار تهران به اهمیت مدیریت دانش و یادگیری بین‌بخشی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: ثبت تجارب مدیران و انتشار آثار مانند کتاب «روایت رشادت»، مسیر نهادینه‌سازی فرهنگ یادگیری در شهرداری تهران را هموار کرده است. هم‌اکنون بیش از ۵۰ مدیر دانش فعال و ۱۰۰ نفر دیگر در حال آموزش‌اند.

در پایان، باقری تأکید کرد: با صبر هوشمندانه، همدلی و یادگیری مستمر می‌توانیم گام‌های مؤثری در توسعه توانمندی همکاران و ارتقای نظام مدیریت شهری برداریم. نخستین همایش ملی توسعه نیروی انسانی و رفتار سازمانی شهرداری تهران نیز به‌زودی برگزار خواهد شد تا تجارب موفق در این زمینه به شکل ملی نهادینه شود.

در این رویداد از سامانه آموزش TMS، گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای و کتاب «شهر زنده» (روایت رشادت خانواده بزرگ شهرداری تهران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه) رونمایی شد.

صبر هوشمندانه و سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش، راه تعالی سرمایه انسانی شهرداری است

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری در رویداد «تحول یادگیری در بلدیه» گفت: صبر حضرت زینب (س) صبری فعال، هوشمندانه و هدفمند بود؛ صبری که تاریخ را دگرگون کرد و از فروپاشی روحی جامعه پس از واقعه عاشورا جلوگیری نمود. ایشان با استقامت و تدبیر خود، نه‌تنها پیام کربلا را زنده نگه داشتند، بلکه جان امام‌زمان خود را نیز حفظ کردند.

وی با اشاره به اهمیت الگو گرفتن از این منش در مدیریت شهری افزود: در مسیر تعالی سرمایه انسانی، باید صبر را به معنای استقامت هدفمند و مدیریت هوشمندانه منابع انسانی و فکری در شرایط دشوار درک کنیم. صبری که ما را قادر می‌سازد تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و در اجرای پروژه‌ها و دریافت بازخوردها، باحوصله و درایت عمل کنیم.

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران ادامه داد: پروژه‌های بزرگ شهری نیازمند نگاهی صبورانه و راهبردی هستند. بسیاری از طرح‌ها در شهرداری، حاصل تلاش‌های بلندمدت و کار تیمی است و نباید انتظار داشت نتایج در کوتاه‌مدت حاصل شوند.

موسوی به تشریح اقدامات جدید مرکز نوسازی و تحول اداری پرداخت و گفت: امروز شاهد رونمایی از چند طرح مهم در حوزه آموزش و توسعه سرمایه انسانی هستیم. نخستین آن، سامانه جامع مدیریت آموزش (TMS) است که به‌عنوان مکمل سامانه LMS طراحی و اجرا شده و تمامی فرایندهای آموزش از نیازسنجی تا ارزیابی اثربخشی را به‌صورت خودکار و مبتنی بر استاندارد ISO 10015 پوشش می‌دهد.

وی در ادامه از اجرای طرح گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای کارکنان شهرداری تهران خبر داد و افزود: این طرح باهدف ارتقای عادلانه، جانشین‌پروری و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی طراحی شده است. نخستین آزمون متمرکز مربوط به شغل آموزش، چهارشنبه همین هفته برگزار خواهد شد و ازاین‌پس، ارتقا و انتصاب مدیران نیز بر اساس این گواهینامه‌ها انجام می‌شود.

موسوی همچنین از رونمایی کتاب «روایت رشادت» خبر داد و اظهار داشت: این کتاب شامل روایت‌ها و مصاحبه‌هایی از مدیران و کارکنان شهرداری تهران در دوران جنگ ۱۲ روزه است که با تلاش همکاران مؤسسه عالی علمی‌کاربردی شهرداری تهران تدوین و چاپ شده است.

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری به پایان دوره عکاسی در شهر نیز اشاره کرد و گفت: این طرح در قالب ۱۵ دوره آموزشی با محور ثبت جلوه‌های تاریخی و شهری تهران برگزار شد و بیش از ۳۸۰۰ عکس از مناطق مختلف جمع‌آوری گردید که ۱۰۰ اثر برگزیده در نمایشگاهی در حاشیه این رویداد به‌نمایش‌درآمده است.

وی در ادامه از دو برنامه جدید مرکز نوسازی خبر داد و افزود: «برگزاری جلسات هم‌اندیشی با ادارات آموزش مناطق» باهدف شناسایی مسائل و تقویت نقاط قوت و «طراحی دوره‌های توسعه فردی و شایستگی مدیران» با محور مهارت‌های تصمیم‌گیری، ارتباطی و مدیریت جلسات، از مهم‌ترین برنامه‌های آتی مرکز است.

موسوی در پایان با تأکید بر نقش آموزش هدفمند در تعالی سرمایه انسانی گفت: با صبر، همدلی و یادگیری مستمر می‌توانیم گام‌های مؤثری در مسیر توسعه توانمندی همکاران و ارتقای نظام مدیریت شهری برداریم.

بازطراحی فناورانه سامانه‌های قدیمی شهرداری بهره‌وری را افزایش می‌دهد

همچنین مدیرعامل سازمان فاوا در رویداد «تحول یادگیری در بلدیه» گفت: طراحی و پیاده‌سازی فرایندهای سامانه‌های جدید بر عهده مرکز نوسازی و تحول اداری است و سازمان فاوا صرفاً آن دسته از فرآیندها را که تدوین می‌شود، در بسترهای سامانه‌ای اجرا می‌کند.

وی افزود: بسیاری از سامانه‌های شهرداری، مانند TMS که از سال ۱۳۹۵ فعال بوده، به دلیل فرسودگی فناوری و نیاز به بهبود فرآیندها بازنگری و بازنویسی شده‌اند. فناوری‌های قدیمی به مرور زمان پشتیبانی خود را از دست می‌دهند که موجب خطا، کاهش سرعت و افت بهره‌وری سامانه‌ها می‌شود.

مدیرعامل سازمان فاوا ادامه داد: سامانه جدید TMS شهرداری بر اساس فرایندهای بهبودیافته و با فناوری روز طراحی شده است. در این سامانه، دسترسی کاربران و اساتید، ثبت گزارش‌ها، رابط کاربری (UX/UI)، نیازسنجی فردی و سازمانی و سنجش اثربخشی دوره‌های آموزشی متناسب با جایگاه شغلی به‌صورت اساسی اصلاح شده است.

وی تأکید کرد: در سال آینده سایر سامانه‌های قدیمی شهرداری نیز بازنویسی و به‌روزرسانی خواهند شد. تنها در چهار ماه گذشته، سه سامانه مهم شامل سامانه املاک، سامانه درآمد و سامانه‌های اداره کل رفاه مورد بازنگری قرار گرفته‌اند و سامانه اداره کل منابع انسانی نیز با تغییرات گسترده‌ای به‌زودی در اختیار همکاران قرار خواهد گرفت.

صادق‌زاده در پایان از حمایت‌های مستمر مدیران ارشد، به‌ویژه مجید باقری معاون شهردار تهران و تلاش‌های همه همکاران در توسعه سامانه‌های نوین تشکر و قدردانی کرد.