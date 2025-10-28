تاکید بر نقش بانک شهر در اجرای پروژه های مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سید محمدمهدی احمدی میزبان محمدرضا قلندر شهردار مشهد، حسن موحدیان رئیس شورای شهر مشهد، اعضای شورای شهر مشهد و مدیران شهرداری مشهد بود.

در این جلسه که به منظور بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های مشترک بانک شهر و شهرداری مشهد برگزار شد؛ بر توسعه حمل و نقل عمومی در راستای تسهیل تردد شهروندان مشهد و زائران تاکید شد.

محمدرضا قلندر، شهردار مشهد با بیان اینکه بانک شهر با وجود جوان بودن، به‌عنوان یکی از بانک‌های تأثیرگذار کشور شناخته می‌شود، افزود: اگرچه بانک شهر نسبت به بسیاری از بانک‌ها سابقه کمتری دارد اما امروز به‌عنوان بانکی جاافتاده و توانمند در سطح کشور شناخته می‌شود و در تعامل با مدیریت شهری به بلوغ قابل توجهی رسیده است.

شهردار مشهد با اشاره به ریشه‌های شکل‌گیری بانک شهر در بدنه مدیریت شهری گفت: یکی از نقاط قوت بانک شهر، پیوند آن با شهرداری‌ها است. این ویژگی موجب شده است که تعاملات مؤثری میان شهرداری‌ها و بانک شهر شکل بگیرد و بسیاری از گره‌های مدیریت شهری، به‌ویژه در حوزه خدمت‌رسانی به مردم، با حمایت این بانک باز شود.

وی تصریح کرد: در شهر امام رضا (ع)، یادگارهای ارزشمندی از خدمات بانک شهر وجود دارد که به زائران و مجاوران حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) ارائه می‌شود. شاخص‌ترین نمونه آن، حمایت‌های این بانک در حوزه حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه قطار شهری مشهد است. اگر همراهی‌های بانک شهر با شهرداری و مدیریت شهری مشهد نبود، امروز در نقطه‌ای قرار نمی‌گرفتیم که دو خط مترو به‌صورت کامل به بهره‌برداری رسیده باشد و فاز نخست خط سه نیز فعال شود.

قلندر ادامه داد: خط سه قطار شهری مشهد به‌عنوان مهم‌ترین خط ریلی کشور شناخته می‌شود. این خط با طول شش و نیم کیلومتر در فاز نخست خود، نه‌تنها دو خط قبلی مشهد را به یکدیگر متصل می‌کند بلکه امکان انتقال مستقیم زائران به حرم مطهر رضوی را فراهم می‌سازد. این پروژه‌ها با پشتیبانی بانک شهر محقق شده است.

وی در ادامه از همکاری بانک شهر در سایر حوزه‌های شهری نیز یاد کرد و گفت: در حوزه اتوبوسرانی، خدمات شهری و بافت‌های فرسوده نیز همکاری‌های مؤثری با بانک شهر داریم.

شهردار مشهد خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها شاید تنها دستگاه‌های اجرایی باشند که همچنان فعالانه در حوزه عمرانی کار می‌کنند و این پویایی با حمایت‌های مالی بانک‌ها، به‌ویژه بانک شهر، امکان‌پذیر شده است. حوزه حمل‌ونقل عمومی از مهم‌ترین اولویت‌های کلان‌شهرهاست و نقش مستقیمی در کاهش آلودگی هوا، بهبود ترافیک و دسترسی آسان مردم به خدمات شهری دارد.

وی در پایان ضمن قدردانی از مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان بانک شهر گفت: خدمات بانک شهر از آن جهت ارزشمند است که مردم مستقیماً اثر آن را لمس می‌کنند. این بانک با همراهی شهرداری‌ها در مسیر خدمت‌رسانی به شهروندان گام برمی‌دارد. از همه مدیران و کارکنان بانک شهر تشکر می‌کنیم و با افتخار نام این بانک را در جلسات مختلف با مدیران ارشد دولت و مجلس ذکر می‌کنیم.

رییس شورای شهر مشهد: حمایت‌های بانک شهر عامل اصلی پیشرفت پروژه‌های عمرانی مشهد است

همچنین در ادامه حسن موحدیان رییس شورای شهر مشهد نیز ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) اظهار کرد: هرجای مشهد که پروژه‌ای در حال انجام است، بخش عمده آن به حمایت‌های بانک شهر مربوط می‌شود و این کمک‌ها از طریق انتشار اوراق مشارکت و دیگر خدمات در سایر زمینه‌ها بوده است. در واقع، شهرداری مشهد اکنون تنها سازمانی است که کار عمرانی انجام می‌دهد و این موفقیت، مرهون حمایت‌های بی‌دریغ بانک محترم شهر است.

وی افزود: مشهد متعلق به همه است، متعلق به کل ایران و تمام مسلمانان است و اگر مشکلات این شهر حل شود همه مسلمانان از آن بهره می‌برند، ما برخی مشکلات در شهر مشهد داشتیم که دکتر احمدی صراحتاً دستور دادند و خوشبختانه برطرف شد و خوشحالیم که با بانک شهر همکاری داریم و از حمایت‌های صمیمانه آنها صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

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