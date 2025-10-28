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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

رویداد ملی «شب علم» در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می‌شود

رویداد ملی «شب علم» در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می‌شود

شاهرود- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شاهرود از برگزاری رویداد ملی«شب علم» در این دانشگاه خبر داد و گفت: در این رویداد، ۶۰غرفه با موضوعات متنوع علمی و پژوهشی برپا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حسن پور صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود با بیان اینکه رویداد ملی شب علم روز پنجشنبه هفته جاری در دانشگاه برگزار می‌شود، ابراز داشت: هدف از این اقدام نزدیک تر شدن علم به زندگی و ایجاد انگیزه بین جوانان برای خلق خلاقیت است.

وی با بیان اینکه این رویداد از ساعت ۱۶ لغایت ۲۲ همان روز میزبان حضور علاقه مندان است، افزود: رویکرد برگزاری این رویداد ترویج و گسترش علم و آشنایی با دستاوردهای جدید علم در زندگی روزمره است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شاهرود با بیان اینکه ۶۰ غرفه در محل محوطه این دانشگاه برپا خواهد شد، ابراز داشت: این غرفه‌ها با موضوعات علمی، فرهنگی و فناورانه برای پیوند علم و زندگی ایجاد می‌شود.

حسن پور با بیان اینکه جذاب ترین بخش این رویداد مربوط به آسمان شب خواهد بود، تصریح کرد: این بخش برنامه تجربه متفاوت از مشاهده زیبایی آسمان به علاقه مندان نجوم ارائه می‌دهد.

وی با بیان اینکه این رویداد با همراهی سازمان‌ها و نهادهای مختلفی برگزار می‌شود، افزود: تلاش شد تا برنامه آموزشی و سرگرم کننده و همراه با ارتباط میان دانشگاه و جامعه شود.

کد مطلب 6637208

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