برگزاری اجلاسیه خادمیاران رضوی در سمنان با مشارکت ۴ استان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعد الدین صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دفتر خادمیاران رضوی شهر سمنان با بیان اینکه اجلاسیه کانون‌های خدمت رضوی هفتم و هشتم آبان ماه جاری در سمنان برگزار می‌شود، بیان کرد: سه استان تهران، مازندران و گلستان نیز در این اجلاسیه حضور خواهند داشت.

وی برگزاری این رویداد را فرصتی ارزشمند برای تعامل و هم افزایی برشمرد و افزود: هدف اصلی این نشست تقویت شبکه خادمیاران رضوی در سطح استان‌ها است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان با بیان اینکه این گونه مراسم‌ها بهانه‌ای برای بیان و انتقال تجربیات سایر استان‌ها است، ابراز داشت: این برنامه‌ها می کوشد تا راهبردهای جدید نیز تبیین و دست اجرا قرار گیرد.

سعدالدین با بیان اینکه در این نشست دو روزه فرصتی برای هماهنگی برنامه‌های فرهنگی فراهم می‌شود، تصریح کرد: هم اندیشی میان مدیران و فعالان کانون‌های خدمت رضوی و بررسی تجربه‌ها قطعاً منتهی به دنبال کردن فعالیت‌های هماهنگ و منسجم خواهد شد.

وی با بیان اینکه بنیاد کرامت رضوی شبکه خادمیاران را در هشت پهنه جغرافیایی سامان دهی کرده است، افزود: استان سمنان نقش محوری پهنه سه کشوری را در فعالیت‌های رضوی عهده دار است.