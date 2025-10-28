  1. استانها
  2. سمنان
۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

برگزاری اجلاسیه خادمیاران رضوی در سمنان با مشارکت ۴ استان

برگزاری اجلاسیه خادمیاران رضوی در سمنان با مشارکت ۴ استان

سمنان- مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان از برگزاری اجلاسیه‌ای با حضور نمایندگان تهران، مازندران و گلستان در شهر سمنان خبر داد و گفت: این رویداد فرصتی برای تقویت شبکه خادمیاران است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعد الدین صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دفتر خادمیاران رضوی شهر سمنان با بیان اینکه اجلاسیه کانون‌های خدمت رضوی هفتم و هشتم آبان ماه جاری در سمنان برگزار می‌شود، بیان کرد: سه استان تهران، مازندران و گلستان نیز در این اجلاسیه حضور خواهند داشت.

وی برگزاری این رویداد را فرصتی ارزشمند برای تعامل و هم افزایی برشمرد و افزود: هدف اصلی این نشست تقویت شبکه خادمیاران رضوی در سطح استان‌ها است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان با بیان اینکه این گونه مراسم‌ها بهانه‌ای برای بیان و انتقال تجربیات سایر استان‌ها است، ابراز داشت: این برنامه‌ها می کوشد تا راهبردهای جدید نیز تبیین و دست اجرا قرار گیرد.

سعدالدین با بیان اینکه در این نشست دو روزه فرصتی برای هماهنگی برنامه‌های فرهنگی فراهم می‌شود، تصریح کرد: هم اندیشی میان مدیران و فعالان کانون‌های خدمت رضوی و بررسی تجربه‌ها قطعاً منتهی به دنبال کردن فعالیت‌های هماهنگ و منسجم خواهد شد.

وی با بیان اینکه بنیاد کرامت رضوی شبکه خادمیاران را در هشت پهنه جغرافیایی سامان دهی کرده است، افزود: استان سمنان نقش محوری پهنه سه کشوری را در فعالیت‌های رضوی عهده دار است.

کد مطلب 6637216

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها