شعری به وسعت ارادت؛ ترویج فرهنگ رضوی با زبان هنر در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین صبح چهارشنبه در محفل ادبی پنجره فولاد، ویژه دهه کرامت در سالن کتابخانههای عمومی سمنان اعلام کرد: کانونهای خدمت رضوی با افتخار در کنار نهادهای فرهنگی استان، در برگزاری این محافل ادبی که فرصتی مغتنم برای پاسداشت ارزشهای انقلاب و دفاع مقدس و همچنین ارج نهادن به هنر متعالی شعر و ادب است، مشارکت کردهاند.
وی افزود: حضور فعال و گسترده خادمیاران رضوی در اینگونه برنامهها، نشاندهنده روحیه خدمتگزاری آنان است همچنین خادمیاران با عشق و ارادت خود، نقشی کلیدی در برگزاری هرچه باشکوهتر این محافل داشته و باعث زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت میشوند.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان سمنان بر نقش شعر و ادب در انتقال ارزشهای دینی و انقلابی به نسلهای آینده تأکید کرد و گفت: هنر متعالی شعر و ادب، همواره بستری مناسب برای انتقال مفاهیم عمیق دینی، اخلاقی و انقلابی است لیکن برگزاری چنین رویدادهایی به مثابه تبیین این گنجینه ارزشمند، اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه شاعران و اهل قلم، نقشی بیبدیل در دوران دفاع مقدس و همچنین در دوره کنونی ایفا میکنند گفت: حماسهسراییها و اشعار انقلابی، توانستهاند جنایات آمریکا و صهیونیستها را در ابعاد مختلف به خوبی منعکس کنند
مدیر کانون های خدمت رضوی استان سمنان با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی کانونهای خدمت رضوی، گسترش فرهنگ غنی رضوی در میان آحاد جامعه است تاکید کرد: محافل ادبی اینچنینی، فرصتی مغتنم برای تبیین سیره نورانی امام رضا (ع) و فضائل اخلاقی ایشان است.
