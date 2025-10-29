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۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۱۱

شناسایی ۴نقطه در استان سمنان برای احداث مجتمع‌های بین‌راهی زائران رضوی

شناسایی ۴نقطه در استان سمنان برای احداث مجتمع‌های بین‌راهی زائران رضوی

سمنان- استاندار سمنان از شناسایی چهار نقطه در استان برای احداث مجتمع‌های بین‌راهی به منظور خدمت‌رسانی بهتر به زائران امام رضا (ع) در طول سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند در دیدار بعد از ظهر چهارشنبه خود با رئیس مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی آستان قدس در دفتر خود از جانمایی چهار نقطه استان برای احداث مجتمع‌های بین‌راهی ویژه زائران امام رضا (ع) خبر داد و تأکید کرد: این مجتمع‌ها باید خدمات باکیفیت و متنوع ارائه دهند تا نیازهای اقامتی، رفاهی و فرهنگی زائران به بهترین شکل تأمین شود.

وی با اشاره به نقش مهم استان در مسیر زیارت رضوی، اظهار داشت: در شرایط و موقعیت‌های مختلف همواره خادمیاران برای تسهیل در امور به موقع حضور یافته اند و ظرفیت بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف محسوب می‌شوند.

استاندار سمنان با تأکید بر برنامه‌ریزی برای توسعه مجتمع‌های بین‌راهی، افزود: چهار نقطه استان سمنان برای احداث این مجتمع‌ها مشخص خواهد شد و اداره راهداری، منابع طبیعی و فرمانداری‌ها باید ظرف کمتر از دو تا سه هفته این نقاط را تعیین و به تولیت استان اعلام کنند.

کولیوند همچنین با بیان اینکه استان سمنان شاکله‌ای دینی و معنوی دارد، با سه هزار شهید و تعداد بالای خادمیاران نسبت به جمعیت. این ظرفیت‌ها افتخار ما و مسئولیت ما را دوچندان می‌کند، ابراز کرد: این استان سالانه میزان نزدیک به ۲۰ میلیون زائر رضوی است.

وی با بیان اینکه هدف ما این است که با ایجاد مجتمع‌های بین‌راهی، خادمان امام رضا (ع) و زائران بتوانند از خدمات متنوع بهره‌مند شوند، گفت: این مجتمع‌ها شامل اقامت‌های رایگان یا کم‌هزینه برای کسانی است که توان اقامت در هتل را ندارند و همچنین خدمات باکیفیت برای سایر زائران.

استاندار سمنان با اشاره به اهمیت کیفیت خدمات، گفت: تمرکز ما بر مجتمع‌هایی است که خدمات باکیفیت ارائه دهند، اعم از اقامت، سرویس‌های بهداشتی، تغذیه و سایر نیازهای زائران. این مجموعه‌ها باید جذاب و کاربردی باشند و در کنار کانون‌های خدمت رضوی، سبد کاملی از خدمات را در اختیار زائران قرار دهند.

کد مطلب 6638914

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