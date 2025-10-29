به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند در دیدار بعد از ظهر چهارشنبه خود با رئیس مرکز خادمیاری و کانونهای خدمت رضوی آستان قدس در دفتر خود از جانمایی چهار نقطه استان برای احداث مجتمعهای بینراهی ویژه زائران امام رضا (ع) خبر داد و تأکید کرد: این مجتمعها باید خدمات باکیفیت و متنوع ارائه دهند تا نیازهای اقامتی، رفاهی و فرهنگی زائران به بهترین شکل تأمین شود.
وی با اشاره به نقش مهم استان در مسیر زیارت رضوی، اظهار داشت: در شرایط و موقعیتهای مختلف همواره خادمیاران برای تسهیل در امور به موقع حضور یافته اند و ظرفیت بسیار خوبی در حوزههای مختلف محسوب میشوند.
استاندار سمنان با تأکید بر برنامهریزی برای توسعه مجتمعهای بینراهی، افزود: چهار نقطه استان سمنان برای احداث این مجتمعها مشخص خواهد شد و اداره راهداری، منابع طبیعی و فرمانداریها باید ظرف کمتر از دو تا سه هفته این نقاط را تعیین و به تولیت استان اعلام کنند.
کولیوند همچنین با بیان اینکه استان سمنان شاکلهای دینی و معنوی دارد، با سه هزار شهید و تعداد بالای خادمیاران نسبت به جمعیت. این ظرفیتها افتخار ما و مسئولیت ما را دوچندان میکند، ابراز کرد: این استان سالانه میزان نزدیک به ۲۰ میلیون زائر رضوی است.
وی با بیان اینکه هدف ما این است که با ایجاد مجتمعهای بینراهی، خادمان امام رضا (ع) و زائران بتوانند از خدمات متنوع بهرهمند شوند، گفت: این مجتمعها شامل اقامتهای رایگان یا کمهزینه برای کسانی است که توان اقامت در هتل را ندارند و همچنین خدمات باکیفیت برای سایر زائران.
استاندار سمنان با اشاره به اهمیت کیفیت خدمات، گفت: تمرکز ما بر مجتمعهایی است که خدمات باکیفیت ارائه دهند، اعم از اقامت، سرویسهای بهداشتی، تغذیه و سایر نیازهای زائران. این مجموعهها باید جذاب و کاربردی باشند و در کنار کانونهای خدمت رضوی، سبد کاملی از خدمات را در اختیار زائران قرار دهند.
نظر شما