آیتالله محمد عبادیزاده نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییرات جدید در برگزاری مراسم اعتکاف امسال اظهار کرد: با هدایتهای مقام معظم رهبری، امسال تأکید شده است که اعتکاف به سمت مردمیسازی پیش برود و بار اصلی این برنامه بر دوش مردم باشد.
وی افزود: همانگونه که در مراسمهایی چون عاشورا، اربعین و شبهای قدر مشاهده کردیم، هر جا امور به مردم واگذار شده، آنان به بهترین شکل ممکن ایفای نقش کردهاند؛ بنابراین اعتکاف نیز باید با مشارکت مستقیم مردم برگزار شود.
افزایش ظرفیت و توسعه مساجد معتکفپذیر
آیتالله عبادیزاده تصریح کرد: مقام معظم رهبری نسبت به گسترش دامنه اعتکاف در کشور عنایت ویژهای دارند و از افزایش آمار معتکفان در سال گذشته اظهار خرسندی فرمودند.
وی ادامه داد: سال گذشته حدود یکونیم میلیون نفر در کشور در مراسم اعتکاف حضور داشتند و در استان هرمزگان نیز ۱۹ هزار معتکف داشتیم که امسال انشاءالله هدفگذاری ما بین ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر است.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان افزود: یکی از مشکلات گذشته، کمبود امکانات در برخی مساجد بود که برای اعتکاف مناسب نبودند. امسال در حال تدارک امکانات اولیه مانند حمام و سرویسهای بهداشتی هستیم تا تا پیش از ایام اعتکاف رجبیه این مشکلات برطرف شود.
حضور نوجوانان زینتبخش اعتکاف است
وی حضور دانشآموزان و نوجوانان را از نقاط قوت برنامههای اعتکاف دانست و گفت: نوجوانان و جوانان زینتبخش مراسم اعتکاف هستند و امسال نیز با همکاری ادارهکل آموزش و پرورش، مشارکت آنان را گسترش خواهیم داد.
آغاز اعتکاف رمضانیه و تعامل با اهل سنت
آیتالله عبادیزاده با اشاره به نگاه آیندهنگرانه نسبت به گسترش فرهنگ اعتکاف خاطرنشان کرد: در آینده، بدون آنکه اعتکاف رجبیه تحتالشعاع قرار گیرد، برنامهریزی برای برگزاری «اعتکاف رمضانیه» در دهه سوم ماه مبارک رمضان نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: به فضل الهی، امسال استارت این حرکت را خواهیم زد و در برخی شهرها با همکاری برادران اهل سنت، اعتکاف رمضانیه مشترک برگزار میکنیم تا جلوهای از وحدت و همدلی مسلمانان در ماه ضیافت الهی رقم بخورد.
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