به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه شورای اداری خراسان جنوبی صبح امروز با حضور دکتر حجت، معاون امنیت سایبری شورای عالی فضای مجازی کشور، در سالن جلسات استانداری برگزار شد.
در این نشست که مدیران دستگاههای اجرایی، فرماندهان نظامی و انتظامی، علمای استان، کارشناسان فناوری اطلاعات و روابط عمومی ادارات حضور داشتند، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارخراسان جنوبی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، اظهار کرد: امروز امنیت سایبری یکی از مؤلفههای اصلی پدافند غیرعامل است و باید در برنامهریزیهای اداری و اجرایی استان جایگاه ویژهای داشته باشد.
حسین شرافتی راد با تأکید بر اهمیت تشکیل شورای فضای مجازی در استان افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی که بیشترین مرز مشترک را با کشور افغانستان دارد و بخش عمدهای از کویر مرکزی کشور را در خود جای داده است، توجه به موضوع بازدارندگی سایبری و تقویت زیرساختهای ارتباطی از اولویتهای اصلی است.
شرافتیراد از تلاشهای استاندار خراسان جنوبی در زمینه توسعه زیرساختهای ارتباطی و تشکیل شورای فضای مجازی استان قدردانی کرد و گفت: این اقدامات سبب ارتقای سطح آمادگی سایبری در ادارات کل و دستگاههای اجرایی شده است.
وی با اشاره به هفته پدافند غیرعامل، افزود: در شرایطی که زندگی مردم با فضای مجازی گره خورده، باید با آموزش، آگاهیبخشی و توسعه زیرساختهای فنی، از بروز تهدیدات احتمالی در این حوزه پیشگیری کنیم.
معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: امیدواریم با حضور معاون امنیت سایبری شورای عالی فضای مجازی کشور در این جلسه، شاهد همافزایی و برنامهریزی دقیقتری در راستای تقویت امنیت سایبری در استان باشیم.
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