عزیزی: راز قتل پس از ۲سال در خدابنده کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد عزیزی گفت: در پی کشف جسد مجهول الهویه در جاده قیدار - بیجار، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی صحنه جرم و تحقیقات گسترده کارآگاهان پلیس آگاهی، سرنخ هایی از حضور یک نفر در این جنایت به دست آمد که پس از قتل متواری شده بود توسط پلیس تحت نظر قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده تصریح کرد: سرانجام پس از تعقیب و مراقبت های صورت گرفته، مظنون این پرونده شناسایی و با هماهنگی قضایی در یک عملیات ضربتی، وی را در مخفیگاهش در تهران دستگیر و پس از مواجه با ادله و مستندات پلیس، لب به اعتراف این قتل گشود.

سرهنگ عزیزی با بیان اینکه متهم اختلافات مالی با مقتول را انگیزه اصلی این قتل عنوان کرد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با صدور قرار، روانه زندان شد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده به شهروندان توصیه کرد: با توجه به اینکه اکثر قتل ها با تصمیمات لحظه ای، هیجانی و عدم توانایی در کنترل خشم حادث می شود، نیاز است شهروندان با کسب مهارت های کنترل خشم، در زمان های بروز درگیری و عصبانیت با کنترل عصبانیت و تفکر از عواقب ناگوار درگیری، از محیط های پر استرس و متشنج دور شوند تا گرفتار عواقب کار ناآگاهانه خود نشوند.