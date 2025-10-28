پوشش کامل نیاز ویلچر کودکان در ۸ استان کشور با مشارکت اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قلی پور بعد از ظهر سه شنبه در مراسم اهدا ۱۰۰ قلم وسایل کمک توانبخشی در محل اداره کل بهزیستی با بیان اینکه مسیر مسئولیت اجتماعی باید گام‌به‌گام و مستمر طی شود تا نتایج مثبت حاصل شود، ابراز داشت: فعالیت‌های سازمانی نیز بر اساس همین سیاست‌ها و راهبردها در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه نگاه به مشارکت باید در تمام سطوح سازمان نهادینه شود، افزود: با دعوت از نهادها و افراد، باید مسئولیت اجتماعی را تبیین و آن‌ها را با مأموریت‌های بهزیستی آشنا کنیم.

دستیار ارشد رئیس سازمان بهزیستی کشور از رونمایی از سند زیست‌بوم مسئولیت اجتماعی استان سمنان خبر داد و ابراز داشت: سند زیست‌بوم مسئولیت اجتماعی می‌تواند به‌عنوان سند بالادستی مورد استفاده قرار گیرد.

قلی پور با بیان اینکه از جمله مهمترین ۱۰ سیاست سازمانی تدوین شده حوزه مشارکت‌های اجتماعی است، تصریح کرد: ۱۲ راهبرد ویژه برای مشارکت‌ها طراحی شده و مسئولیت اجتماعی در آن جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه سند ظرفیت اجتماعی، راهنمای مسیر آینده در توسعه مشارکت‌ها است، افزود: اجرای این سند موجب گشایش‌های بزرگ در ارائه خدمات به جامعه هدف شده است.

دستیار ارشد رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه امروز بیش از کمک مالی نیاز به حضور خدماتی و پروژه محور است، اضافه کرد: نیاز به ویلچر کودک با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی در ۸ استان صفر شده است.