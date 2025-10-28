  1. استانها
  2. فارس
۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲

تصادف در کمربندی شیراز ۶ مصدوم و یک کشته برجا گذاشت

تصادف در کمربندی شیراز ۶ مصدوم و یک کشته برجا گذاشت

شیراز-رئیس اورژانس فارس از برخورد شدید کامیون و سواری در محور کمربندی شیراز خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و ۶ نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد با اشاره به تصادف کامیون و سواری در کمربندی شیراز گفت: در پی وقوع تصادف بین یک کامیون و خودروی سواری پژو ۴۰۵ در مسیر کمربندی امام خمینی شیراز (بعد از شهرک صنعتی)، بلافاصله تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ با ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس فارس افزود: در این حادثه متأسفانه یک نفر به علت شدت حادثه و جراحات وارده، در لحظه جان خود را از دست داده بود و ۶ نفر دیگر نیز مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط تکنسین‌های اورژانس، دو نفر به بیمارستان نمازی و چهار نفر به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال یافتند تا خدمات درمانی تخصصی به آنها ارائه شود.

کد مطلب 6637533

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها