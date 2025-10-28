تصادف در کمربندی شیراز ۶ مصدوم و یک کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد با اشاره به تصادف کامیون و سواری در کمربندی شیراز گفت: در پی وقوع تصادف بین یک کامیون و خودروی سواری پژو ۴۰۵ در مسیر کمربندی امام خمینی شیراز (بعد از شهرک صنعتی)، بلافاصله تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ با ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس فارس افزود: در این حادثه متأسفانه یک نفر به علت شدت حادثه و جراحات وارده، در لحظه جان خود را از دست داده بود و ۶ نفر دیگر نیز مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط تکنسین‌های اورژانس، دو نفر به بیمارستان نمازی و چهار نفر به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال یافتند تا خدمات درمانی تخصصی به آنها ارائه شود.