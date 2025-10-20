  1. استانها
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۵

کشاورز: خودرو سواری جان ۲ راکب موتورسیکلت را گرفت

داراب- مسئول اورژانس داراب گفت: برخورد خودرو سواری پژو ۴۰۵ و موتورسیکلت در جاده فسارود ۲ کشته بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی کشاورز با اشاره به وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در صحرارود گفت: برخورد شدید بین خودروی پژو ۴۰۵ و یک دستگاه موتورسیکلت در مسیر جاده فسارود روبروی دانشکده کشاورزی، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ مخابره شد.

وی افزود: همزمان با اعلام حادثه کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

کشاورز ادامه داد: در این سانحه هر ۲ سرنشین موتور سیکلت به دلیل شدت حادثه و جراحات وارده، در دم جان خود را از دست داده بودند و دیگر مصدوم حادثه که راننده خودرو بود، در محل حادثه درمان شد.

