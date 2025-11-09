بالگرد اورژانس برای نجات مرد ۵۰ ساله لاری به پرواز درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، صالح بیگلری گفت: بالگرد اورژانس هوایی شهید قائدی لارستان، آقای ۵۰ ساله‌ای که به دلیل مشکلات قلبی نیاز به مراقبت‌های ویژه و فوری داشت، در کمترین زمان ممکن از بیمارستان امام رضا علیه السلام لار به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) شهرستان فسا منتقل شد.

سخنگوی اورژانس لارستان افزود: این چهل و پنجمین مأموریت اورژانس هوایی بود که از ابتدای سال ۱۴۰۴ توسط بالگرد اورژانس شهید قائدی لارستان با موفقیت انجام شد که بار دیگر نشان‌دهنده نقش حیاتی این مرکز در نجات جان بیماران است.

وی در پایان تصریح کرد: اورژانس هوایی لارستان در طول سال‌های اخیر توانسته است با تکیه بر توان علمی و تخصصی کادر پرواز و کارشناسان خود، نقش حیاتی در نجات جان بیماران ایفا کند. ما افتخار می‌کنیم که چه در زمین و چه در آسمان، رسالتمان را به بهترین شکل دنبال می‌کنیم.