https://mehrnews.com/x39t36 ۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸ کد مطلب 6641219 استانها فارس استانها فارس ۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸ تصادف شدید پژو با اسب در کازرون فارس کازرون - در این ویدئو تصادف شدید یک دستگاه پژو با اسب در کازرون فارس را مشاهده کنید. دریافت 13 MB کد مطلب 6641219 کپی شد مطالب مرتبط تصادف مرگبار دو خودرو در محور داراب فارس ۲ فوتی و ۹ مصدوم برجا گذاشت تصادف مرگبار پرشیا با خودروی حامل کارگران شهرداری؛ ۴ نفر جان باختند تصادف در کمربندی شیراز ۶ مصدوم و یک کشته برجا گذاشت تصادف زنجیرهای در محور فیروزآباد، ۶ مصدوم برجا گذاشت واژگونی خودرو در جاده شیراز-جهرم، ۳ مصدوم و یک فوتی برجا گذاشت کشاورز: خودرو سواری جان ۲ راکب موتورسیکلت را گرفت ۱۴ نفر طی ۲ تصادف در محور فیروزآباد - جم مصدوم شدند تصادف ۳ خودرو سواری در جاده بابامیدان-یاسوج ۱۱مصدوم برجا گذاشت تصادف ۳ خودرو در خانزنیان شیراز ۱۰ مصدوم برجا گذاشت برچسبها سانحه تصادف اسب سواری کازرون پژو 405
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