به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادقی ظهر سه شنبه در مراسم گردهمایی معاونین امور داوطلبان هلال احمر سراسر کشور در بوشهر از افزایش ۱۰ برابری جذب داوطلب در ۲ سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: این رشد چشمگیر، نتیجه اعتماد مردم به نهاد ملی هلال‌احمر و فضای امنی است که برای خدمت‌رسانی اجتماعی فراهم شده است.

وی افزود: خدمت‌رسانی داوطلبانه صرفاً محدود به کمک مالی یا جسمی نیست. گاهی یک داوطلب می‌خواهد زکات علم یا توانمندی خود را بپردازد. ما تلاش کرده‌ایم بستری فراهم کنیم تا هر فرد بتواند در مسیر مناسب استعداد و نیت خیر خود، نقش مؤثری در تسکین آلام انسانی ایفا کند.

معاون جذب و سازماندهی سازمان داوطلب جمعیت هلال‌احمر کشور با اشاره به مأموریت بنیادین سازمان افزود: ما در اهداف کلان خود، عنوانی داریم به نام تسکین آلام بشری بر اساس این مأموریت، جمعیت هلال‌احمر در تمام حوزه‌های اجتماعی، از مرحله پیش از بحران تا پس از بحران حضور دارد.

وی گفت: هدف ما این است که بهترین نوع خدمات اجتماعی را به دست مردم، نیازمندان واقعی و افرادی برسانیم که دل در گرو کمک دارند، اما نمی‌دانند از چه مسیر باید اقدام کنند.

وی ادامه داد: جمعیت هلال‌احمر امروز بزرگ‌ترین سازمان مردم‌نهاد کشور محسوب می‌شود. وظیفه‌ای که بر دوش این مجموعه است، چیزی جز شبکه‌سازی خدمات داوطلبانه در سطح ملی نیست. در کشور ما تنها چند نهاد وجود دارند که مأموریت شبکه‌سازی مردم در مسیر خدمت عمومی را دارند؛ یکی از مهم‌ترین آنها جمعیت هلال‌احمر است.

میرمحمد صادقی از رسیدن داوطلبان جمعیت هلال احمر به ۲۰ میلیون نفر خبر داد و افزود: تمام تلاش ما این است که این شبکه گسترده داوطلبان را با شعار هر خانه یک داوطلب توسعه دهیم و جمعیت داوطلبان کشور را به بیش از ۲۰ میلیون نفر برسانیم.