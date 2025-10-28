تصادف دلخراش در سیریک ۲ کشته و یک مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه حوالی ساعت ۱۳:۳۰ در کیلومتر ۱۰ جاده شهرستان سیریک واقع در دو راهی گروک محور جاسک - میناب یک دستگاه خودروی پژو پارس با پل برخورد کرد.

در این خودرو سه نفر از یک خانواده اهل روستای کوه مبارک جاسک حضور داشتند.

حسن کوهی زاده رئیس فوریت‌های پزشکی شهرستان سیریک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پدر و فرزند خانواده بر اثر شدت جراحات جان باختند و مادر باردار با حال وخیم به بیمارستان منتقل شد.

وی افزود: به دلیل قطعی آنتن تلفن همراه در منطقه اطلاع‌رسانی به اورژانس به‌صورت حضوری انجام و یک آمبولانس از پایگاه شهری به محل حادثه اعزام شد.

به گفته منابع محلی، علت این تصادف مانور یک وانت سوخت بر، مقابل خودروی سواری بوده که باعث از دست رفتن تعادل خودرو و برخورد آن با ستون‌های پل محلی شد.

گفتنی است، محور جاسک -میناب به ویژه حوالی شهرستان سیریک از مسیرهای پرخطر و حادثه‌خیز شرق استان است.