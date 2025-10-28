به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی بعدازظهر سه‌شنبه در سومین جلسه ستاد انتخابات استان همدان اظهار کرد: تأکید ویژه ما در این دوره بر مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت انتخابات است و تمامی تلاش‌ها برای تحقق این اهداف به‌کار گرفته شده است.

وی افزود: اطلاع‌رسانی درباره قوانین و بخشنامه‌های انتخاباتی از طریق رسانه‌های محلی، صداوسیما و فضای مجازی انجام شده و متقاضیان کاندیداتوری موظف‌اند طبق زمان‌بندی ستاد انتخابات کشور، گواهی سوءپیشینه را پیش از ثبت‌نام ارائه دهند.

فرماندار همدان اعلام کرد: در شهرستان همدان، انتخابات در ۵۳ روستای بخش مرکزی و ۳۵ روستای بخش شراء برگزار خواهد شد و ۳۴۷ شعبه اخذ رأی شامل ۲۴۸ شعبه شهری و ۹۹ شعبه روستایی پیش‌بینی شده است که نسبت به دوره قبل، ۵ روستا به شعب افزوده شده‌اند.

درویشی همچنین از تشکیل کمیته‌های تخصصی انتخابات در بخش‌های مرکزی و شراء و صدور احکام مسئولان این کمیته‌ها خبر داد و تأکید کرد: با اهتمام ویژه در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیکی هستیم تا فرآیند رأی‌گیری با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.