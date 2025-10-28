نمایش عروسکی «مارشملو» برنده جایزه جشنواره روسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه هنری دیماک»، نمایش عروسکی کاغذی «مارشملو» به کارگردانی آلبرت بیگ‌جانی توانست جایزه اینتراکتیو و لوح تقدیر جشنواره بین‌المللی کومی روسیه را از آن خود کند.

این نمایش که تاکنون به ۵ زبان فارسی، ارمنی، گرجی، انگلیسی و روسی اجرا شده، قدمتی ۱۵ ساله دارد و این اجرا شانزدهمین حضور بین‌المللی آن بود.

متن این نمایش برگرفته از داستان «لافکادیو» اثر شل سیلور استاین است.

کارگردانی این نمایش را آلبرت بیگ‌جانی، طراحی دکور را آده بیگ‌جانی و طراحی موسیقی و صدا را مانی منادی‌زاده به عهده دارند.

بازیگری و عروسک‌گردانی زبان روسی اجرا به عهده شروین درستی بوده است.