به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «چمدان و سگ ملوس» به کارگردانی آلبرت بیگ‌جانی ۱۳ خرداد در جشنواره عروسکی «کراسرود» روسیه به صحنه می‌رود. این جشنواره در شهر نووسیبیرسک روسیه از ۱۱ الی ۱۵ خرداد برگزار می‌شود.

این پنجمین دوره برگزاری جشنواره «کراسرود» است و بیگ‌جانی در دوره‌های پیشین این جشنواره نیز نمایش «مارشملو» را اجرا کرده و موفق به دریافت ۲ جایزه اصلی جشنواره شده بود.

شروین درستی، میثم میثاقی، امین میرزاباقری، زهرا مریدی و آرزو صدری در تیم اجرایی نمایش «چمدان و سگ ملوس» حضور دارند.

همچنین نمایش «زار» به کارگردانی و بازیگری مارال ایزدبخش از بوشهر ۱۲ خرداد در جشنواره کودک ونوجوان تفلیس به صحنه می‌رود. این چهارمین سال برگزاری این جشنواره است و تا به حال گروه‌های مختلفی از ایران در آن شرکت کرده‌اند.

علی خاتمی در مقام آهنگساز و الناز ایزدبخش به عنوان مشاور در تیم اجرایی نمایش «زار» حضور دارند.