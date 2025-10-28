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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۰۲

قدردانی پزشکیان از خانواده مرحوم امیرمحمد خالقی

قدردانی پزشکیان از خانواده مرحوم امیرمحمد خالقی

رئیس جمهور با تجلیل از اقدام خداپسندانه خانواده امیرمحمد خالقی در گذشت از قصاص قاتل او، از درگاه خداوند برای این خانواده صبر و سلامتی و برای روح آن جوان، آرامش در جوار رحمت الهی مسئلت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی ضمن تجلیل از اقدام ارزشمند و شجاعانه خانواده مرحوم امیرمحمد خالقی در گذشت از قصاص قاتل او تصریح کرد: تصمیم بزرگ و خداپسندانه شما، به‌ویژه پدر عزیزتان جناب آقای مولوی عبدالرحمن، در بخشش و گذشت از قصاص قاتل فرزند دلبندتان، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، جوانمردی و اخلاق اسلامی را در عرصه زندگی اجتماعی به تصویر کشید.

متن پیام رئیس جمهور به شرح ذیل است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خانواده بزرگوار دانشجوی فقید مرحوم امیرمحمد خالقی

تصمیم بزرگ و خداپسندانه شما به‌ویژه پدر عزیزتان جناب آقای مولوی عبدالرحمن، در بخشش و گذشت از قصاص قاتل فرزند دلبندتان، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، جوانمردی و اخلاق اسلامی را در عرصه زندگی اجتماعی به تصویر کشید.

اقدام شجاعانه و انسانی شما در این آزمون دشوار، یادآور روایت شریف پیامبر اکرم (ص) است که فرمودند: «العفو لا یزید العبد إلا عزّاً، فاعفوا یعزّکم الله، بخشش، جز بر عزّت انسان نمی‌افزاید، پس ببخشید تا خدا شما را عزیز گرداند».

این تصمیم بزرگ و خداپسندانه، نه‌تنها بیانگر ایمان راسخ و کرامت روحی و بزرگواری اخلاقی است، بلکه نمونه‌ای روشن از تربیت انسانی و ارزش‌های اخلاقی در جامعه ما به شمار می‌آید.

اینجانب ضمن قدردانی و تجلیل از این اقدام ارزشمند، از درگاه خداوند متعال برای شما خانواده محترم و سایر بازماندگان، صبر و سلامتی، و برای روح آن جوان نخبه و عزیز، آرامش در جوار رحمت الهی را خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6637623
رامین عبداله شاهی

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