به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به گزارش دریافتی سایت روزنامه هممیهن به دلیل درج تصویری نامناسب در صفحه یک این روزنامه و عدم رعایت مرزهای اخلاق حرفهای و اصول کار رسانهای از دسترس خارج شده است.
گزارشها و رصدهای انجامشده درباره عملکرد رسانهای این روزنامه نشان میدهد که دستاندرکاران آن، با توجه به بررسی رفتارهای گذشته خود طی ماههای اخیر و تذکرات دریافتشده، تصمیم گرفتند پیش از توقیف و اعلام رأی دادگاه و پیش از علنی شدن سابقه مغشوش رسانهای، خبرنگاری که در جریان فتنه مهسا امینی فعال بوده و سابقه امنیتی دارد را مأمور تهیه گزارش تیتر یک شماره امروز کنند.
این گزارش که توسط «الهه محمدی» تهیه شده، روایتی یکطرفه و بدون مستندات حقوقی و قضائی ارائه میدهد و صرفاً به نقل از شاکی و مادرش نوشته شده است. در گزارش، دو بار تأکید شده که پزشکی قانونی تجاوز به شاکی پرونده را تأیید کرده است؛ ادعایی که نادرست بوده و امروز عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در پایان نشست مشترک با سخنگوی قوه قضائیه آن را تکذیب کرد. وی تأکید کرد که گاه افرادی غیرمسئول، اظهارات خود را به نام پزشکی قانونی منتشر میکنند، اما هرگونه اقدام رسمی صرفاً با مجوز قانونی و قاضی و از طریق روابط عمومی سازمان اعلام میشود.
این گزارش همچنین نشان میدهد که نوع رفتار مدیران روزنامه هممیهن در سپردن پروژهای حساس به خبرنگاری با سابقه بازداشت به دلیل مسائل امنیتی و نقش پیشین در ایجاد بحرانهای امنیتی، همچنان تحت ارزیابی و بررسی برای اتخاذ تصمیمات بعدی قرار دارد.
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