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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۱۶

حق شناس: بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها در راستای مدیریت بحران ضرورت دارد

حق شناس: بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها در راستای مدیریت بحران ضرورت دارد

رشت- استاندار گیلان ضمن تاکید بر لزوم بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها در راستای مدیریت بحران گفت: امروز وظیفه ما اتخاذ تصمیمات صحیح در شورای برنامه‌ریزی استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر سه‌شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران در استانداری گیلان اظهار کرد: جلساتی قبیل مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، شورای تأمین، فضای مجازی و اداری از جمله مهم‌ترین جلسات تصمیم‌ساز است.

وی گفت: برپایی این جلسات بدین معنا است که اگر در طول سال تصمیمات درست گرفته شود آسیب کمتری متوجه مردم خواهد بود.

استاندار گیلان تصریح کرد: رسالت تشکیل این جلسات اتخاذ تصمیمات صحیح و کاهش آسیب وارده بر مردم است.

حق‌شناس افزود: پروژه‌هایی که طی دو دهه اخیر بر زمین مانده است ناشی از همین ضعف عملکردها است لذا امروز وظیفه ما اتخاذ تصمیمات صحیح در شورای برنامه‌ریزی استان است.

وی گفت: احتمال وقوع بحران در فصول سرد سال بیشتر است و با توجه به کاهش میزان بارندگی در استان نسبت به سال گذشته هم‌اکنون وقت لایروبی آب‌بندان‌ها است که نیازمند امکانات پیچیده‌ای نیست.

استاندار گیلان ضمن تاکید بر لزوم پیشگیری از حوادث بیان کرد: سازمان‌های متولی اعم از جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای مکلف به انجام اقدامات لازم هستند.

حق‌شناس اضافه کرد: طبق شرایط باید از حداکثر امکانات بهره بگیریم لذا بخش خصوصی یکی از ظرفیت‌های مهم محسوب می‌شود.

کد مطلب 6637687

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