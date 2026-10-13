استاندار گیلان: بهبود وضعیت انرژی بدون مدیریت صحیح پایدار نخواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر سه‌شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان گیلان در استانداری، با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با حوادث احتمالی اظهار کرد: وقوع حوادث اجتناب‌ناپذیر است، اما آنچه اهمیت دارد، میزان آمادگی دستگاه‌ها و سرعت و کیفیت پاسخگویی در زمان بروز بحران است.

وی با اشاره به بهبود وضعیت ذخایر انرژی در مقایسه با سال گذشته افزود: ظرفیت مخازن و ذخایر انرژی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، اما برای حفظ پایداری خدمات، مدیریت منابع و اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع ضروری است.

استاندار گیلان با تأکید بر اینکه بهبود شرایط نباید موجب غفلت از مدیریت مصرف شود، تصریح کرد: با وجود بهبود ناترازی برق در سال جاری و افزایش ظرفیت ذخایر نسبت به سال گذشته، در صورت مدیریت نکردن صحیح منابع، همچنان با چالش‌هایی مواجه خواهیم شد.

حق‌شناس همچنین بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی عمومی تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی صحیح از سوی رسانه ملی و سایر رسانه‌ها می‌تواند در افزایش آگاهی مردم و مدیریت شرایط بحرانی مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه استان همواره در معرض حوادث و مخاطرات مختلف قرار دارد، تصریح کرد: آمادگی عملیاتی، هماهنگی بین دستگاهی و عملکرد به‌موقع مجموعه‌های خدمات‌رسان از مهم‌ترین عوامل در کاهش خسارات و مدیریت مؤثر بحران‌هاست.

در ادامه این جلسه، موضوعات مختلف مرتبط با مدیریت بحران استان از جمله بررسی آثار احتمالی پدیده ال‌نینو، شناسایی نقاط پرخطر، تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز، هرس درختان، لایروبی انهار و مدیریت تردد در شرایط بحرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین بهره‌گیری از ظرفیت شهرستان‌های معین در زمان وقوع بحران، بیمه اراضی، مسائل مربوط به تملک، توجه به گروه‌های حساس و آسیب‌پذیر و ترویج فرهنگ خودمراقبتی از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.