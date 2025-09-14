به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح یکشنبه در نشست با اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان، با اشاره به اهمیت نقش مشاوران و کارشناسان فنی و حقوقی در مدیریت بهینه پروژه‌های عمرانی، اظهار کرد: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که بی‌توجهی به نظرات کارشناسی، پروژه‌ها را سال‌ها معطل کرده و منابع ملی را فرسوده ساخته است.

وی افزود: بهره‌گیری از عقل جمعی نه‌تنها موجب تسریع در اجرای پروژه‌ها می‌شود، بلکه می‌تواند هزینه‌های عمرانی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

استاندار گیلان با تأکید بر اینکه پیشگیری در حوزه‌های فنی، مالی و حقوقی همانند حوزه پزشکی اهمیت دارد، گفت: اگر در ابتدای مسیر از مشاوره کارشناسان بهره گرفته شود، بسیاری از اختلافات و وقفه‌ها در اجرای طرح‌ها به‌وجود نخواهد آمد.

حق‌شناس به تجربه موفق آزادسازی مسیر راه‌آهن رشت – آستارا ظرف مدت شش ماه اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از بهره‌گیری صحیح از نظرات تخصصی دانست و افزود: برخلاف برخی تصورات، رجوع به مشاوران نه‌تنها روند را کند نمی‌کند بلکه در بسیاری از موارد سرعت‌بخش نیز هست.

وی با انتقاد از وضعیت برخی پروژه‌های نیمه‌تمام و بلاتکلیف در استان، تصریح کرد: پروژه‌هایی مانند سد شفارود، سد پل‌رود و برخی طرح‌های راه‌سازی با سرمایه‌گذاری کلان، سال‌ها است که به دلیل نبود نگاه کارشناسانه متوقف شده‌اند و این اتلاف منابع ملی باید به‌عنوان یک خسارت جدی مورد توجه قرار گیرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه اتلاف منابع ناشی از پروژه‌های ناقص، در برخی موارد از تخلفات مالی سنگین‌تر است، تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در قالب قراردادهای قانونی از خدمات کارشناسان رسمی استفاده کنند و تصمیمات مهم را با پشتوانه علمی و کارشناسی اتخاذ کنند.

وی همچنین با اشاره به پروژه‌های راکد در حوزه‌های اداری و دولتی استان گفت: به جای تخریب یا اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده، باید به سمت مولدسازی املاک و جذب بخش خصوصی برای بهره‌برداری از این پروژه‌ها حرکت کنیم.

حق‌شناس در پایان تصریح کرد: اعتقاد جدی به مشاوره‌های کارشناسی، کلید کاهش هزینه‌ها و تسریع در مسیر توسعه است و تا زمانی که این باور در سطوح اجرایی نهادینه نشود، پروژه‌های عمرانی همچنان گرفتار اتلاف منابع و تأخیر خواهند بود.