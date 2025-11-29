به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح شنبه در جلسه مجمع نمایندگان گیلان که به موضوع بخش آب استان اختصاص داشت، اظهار کرد: بخش عمده آب شالیزارهای گیلان از آب‌بندان‌ها تأمین می‌شود و در برخی سال‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد نیز از بارش‌ها کمک می‌گیرد، اما میانگین تأمین آب از بارش حدود ۱۵ درصد است.

وی با اشاره به ضرورت لایروبی و احیای آب‌بندان‌ها افزود: این فرایند از سال گذشته آغاز شده و جلسات متعددی نیز برگزار شده است. جلسه امروز نیز در ادامه جلسات قبلی برای هماهنگی بیشتر دستگاه‌های متولی تشکیل شد تا برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری در این حوزه انجام شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه کاهش بارش‌ها در سال آبی جدید که از ابتدای مهرماه آغاز شده، نگران‌کننده است، تصریح کرد: میانگین بارش هم در سطح کشور و هم در گیلان کاهش یافته و همین موضوع اهمیت آمادگی و پیش‌بینی‌پذیری را دوچندان می‌کند.

حق‌شناس افزود: در این جلسه تقسیم کار مشخصی انجام شد و مقرر گردید دستگاه‌های اجرایی استان با همراهی دستگاه‌های ملی و پیگیری نمایندگان، زمینه تأمین امکانات لازم برای احیای هرچه بیشتر آب‌بندان‌ها در سال زراعی پیش‌ِرو را فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: هدف این اقدامات، آماده‌سازی آب‌بندان‌ها برای تأمین آب اراضی‌ای است که از آب سدها یا شبکه‌های پایینی بهره‌مند نمی‌شوند و وابستگی کامل به آب‌بندان‌ها دارند.

استاندار گیلان ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق، احیای آب‌بندان‌ها در سال جدید با سرعت و کیفیت بیشتری پیش رود.