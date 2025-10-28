به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری، شامگاه سه‌شنبه، در ادامه سفر خود به رباط‌کریم، از جشنواره بزرگ غذایی پرند که به مناسبت هفته فرهنگی این شهر برگزار شده بود، بازدید کرد.

بر اساس این گزارش، وزیر میراث‌فرهنگی پس از شرکت در مراسم کلنگ‌زنی مجتمع تفریحی و گردشگری، به فرهنگسرای بهشت پرند رفت و از غرفه‌های مختلف این جشنواره بازدید به عمل آورد.

در این بازدید، علی طلوعی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان تهران، حجت‌الاسلام کاظمی امام‌جمعه پرند، رضا آقاعلیخانی فرماندار رباط‌کریم، حسن قشقاوی نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان محلی، وزیر را همراهی کردند.

این جشنواره با هدف معرفی و ترویج غذاهای سنتی اقوام ایرانی و نیز تبیین نقش گردشگری غذایی در توسعه فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف کشور برگزار شد.

وزیر میراث‌فرهنگی در حاشیه این بازدید و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره‌های فرهنگی و غذایی ضمن معرفی ظرفیت‌های متنوع فرهنگی کشور، نقش مهمی در رونق گردشگری شهری، ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت هویت محلی دارند. حمایت از چنین رویدادهایی می‌تواند به جذب گردشگران داخلی و خارجی و توسعه اقتصاد محلی کمک کند.

صالحی‌امیری همچنین از زحمات برگزارکنندگان جشنواره و مشارکت مردم پرند در برگزاری این رویداد فرهنگی قدردانی کرد.