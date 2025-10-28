انتخابات مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی هرمزگان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سالن زیتون سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان میزبان برگزاری انتخابات مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی استان بود.

در این نشست که با حضور جمعی از مسئولان استانی و رؤسای اتاق‌های اصناف کشاورزی شهرستان‌ها برگزار شد، موضوع تحول در ساختار نظام صنفی و نقش‌آفرینی تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌های بخش کشاورزی مورد تأکید قرار گرفت.

عیسی برخورداری مدیر سازمان تعاون روستایی استان با اشاره به ضرورت نوسازی ساختار صنفی کشاورزان گفت: تشکل‌های کشاورزی باید نقش مؤثرتری در تصمیم‌گیری‌های وزارت جهاد کشاورزی داشته باشند.

وی از تشکیل ۱۱ اتاق اصناف در ۱۳ شهرستان استان خبر داد.

اسدپور نیز با تشریح ساختار جدید نظام صنفی، جایگاه تشکل‌ها را در تصمیم‌گیری‌های کلان بخش کشاورزی یادآور شد.

در ادامه پس از معرفی نامزدها و ارائه برنامه‌های پیشنهادی، انتخابات برگزار شد و در پایان عبدالله مردزاده «بندرلنگه»، وحید داوری «جاسک»، محمد فربود «پارسیان» و ایرج شریفی «حاجی‌آباد» به عنوان اعضای منتخب مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی و عضو کمیسیون نظارت استان برگزیده شدند.

همچنین حسن باقری که پیش‌تر به عنوان نماینده استان در اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران در سال ۱۴۰۳ انتخاب شده بود به عنوان رئیس مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی استان معرفی شد.

این انتخابات گامی مؤثر در مسیر انسجام صنفی و تقویت همکاری میان فعالان بخش کشاورزی استان عنوان شد.