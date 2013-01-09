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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۳۲

سعادتمند خواستار شد:

افزایش مدال آوری بین ورزشکاران جانباز و معلول مازندران

افزایش مدال آوری بین ورزشکاران جانباز و معلول مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان مازندران خواستار تقویت روحیه مدال آوری بین ورزشکاران جانباز و معلول مازندران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعادتمند ظهر چهارشنبه در دیدار با قهرمانان جانباز و معلول رشته های مختلف ورزشی مازندران افزود: اگر بتوانیم زمینه مدال آوری این ورزشکاران را با ایجاد زیر ساختهای لازم فراهم آوریم، شاهد حضور بیشتر قهرمانان جانباز و معلول مازندرانی در تیم های ملی رشته های مختلف ورزشی خواهیم بود.

وی افزود: کارنامه ورزش مازندران سرشار از مدال های رنگارنگ ورزشکاران جانباز و معلول بوده که تلاش می کنیم با فراهم کردن زیرساخت های مناسب، مدال آوری بیشتر این ورزشکاران را در مسابقات معتبر آینده تضمین کنیم.

سعادتمند بیان داشت: ورزش جانبازان و معلولان مازندران با 22 رشته فعال و حجم عظیمی از ورزشکاران در شهرهای مختلف روبه رو است و باید از تمام امکانات خود برای رشد هر چه بیشتر ورزش میان این قشر استفاده کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران افزود: با تلاش های صورت گرفته در سالهای اخیر؛ هیئت ورزش های جانبازان و معلولان مازندران به رتبه چهارم در بین هیئت های کشور صعود کرد که می توان با تلاش بیشترمازندران را تبدیل به استان برتر کشور کرد.

کد مطلب 1787566

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