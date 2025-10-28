به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) حماس اعلام کرد: حادثه تیراندازی در رفح هیچ ارتباطی با نیروهای این جنبش ندارد و ما همچنان به تمامی مفاد توافق آتش‌بس پایبند هستیم.

این جنبش با محکومیت بمباران اخیر مناطق مختلف نوار غزه، آن را نقض صریح توافق مورد حمایت ترامپ دانست و تاکید کرد که رفتارهای تحریک‌آمیز اسرائیل ثبات آتش‌بس را هدف قرار داده است.

حماس از کشورهای میانجی بین‌المللی خواست برای متوقف‌کردن تجاوزات و تخلفات مستمر رژیم صهیونیستی، فوراً مداخله کنند تا مسیر اجرای توافق با شکست مواجه نشود.

مقام ارشد حماس: موضع ما در قبال پایبندی به توافق آتش بس ثابت است

محمد نزال از مقامات ارشد حماس به شبکه الجزیره گفت که موضع این گروه در قبال توافق آتش بس ثابت است.

وی افزود: نگهداری اجساد اسیران اسرائیلی هیچ منفعتی برای ما ندارد و ما به تعهد خود در قبال اجسادی که در اختیار داشتیم عمل کردیم.

ادامه حملات اسرائیل به جنوب نوار غزه؛ سه تن شهید شدند

منابع خبری از ادامه حمله اسرائیل به مناطق مختلف غزه خبر می‌دهند.

شبکه المیادین گزارش داد که در حمله هواپیماهای اسرائیلی به منزلی در منطقه الصبره در جنوب شهر غزه سه تن شهید و چند تن دیگر زخمی شدند.

این شبکه خبری همچنین گزارش داد که اشغالگران صهیونیست به حمله به شهر خان یونس در جنوب نوار غزه ادامه می‌دهند.

ادعای معاون ترامپ: آتش‌بس همچنان ادامه خواهد یافت

«جی دی ونس»، معاون رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه شب با وجود حملات سنگین رژیم صهیونیستی به نوار غزه مدعی شد: با وجود تبادل آتش امروز میان حماس و اسرائیل، آتش بس در نوار غزه همچنان ادامه خواهد یافت.

همزمان نیز روزنامه صهیونیستی یسرائیل هیوم به نقل از یک مقام این رژیم اعلام کرد: حملاتی علیه حماس صورت گرفت، اما این حملات گونه‌ای نخواهد بود که موجب بازگشت ما به جنگ شود.