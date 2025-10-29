 پیش بینی وضع هوای استان اردبیل طی روزهای آینده 

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل صبح چهارشنبه در اطلاعیهای اعلام کرد: براساس آخرین نقشههای هواشناسی، طی چهارشنبه ۷ آبان پدیده غالب در مناطق مرکزی و جنوبی استان وزش باد جنوبی (گرمیج) در برخی مناطق گاهی با سرعت تند بوده و در سایر مناطق استان جوی پایدار پیش بینی میشود.
از اواخر وقت روز چهارشنبه با نفوذ زبانههای پرفشار سطح زمین و سامانه بارشی، ضمن وزش باد شرقی (به ویژه در مناطق شمالی گاهی با سرعت تند) و کاهش دمای هوا، آسمان غالب مناطق استان ابری و مه آلود شده و از چهارشنبه شب تا اواخر وقت پنجشنبه در بعضی ساعات بارش باران گاهی به صورت رگبار و رعد و برق (و در ارتفاعات استان با احتمال بارش برف) پیش بینی میشود. عمده بارشها در نیمه شمالی و نوار شرقی استان و نواحی منتهی به کوهستان ساوالان انتظار میرود.
از ظهر روز جمعه (۹ آبان) ضمن کاهش ابرناکی جوی پایدار تا اواسط هفته آینده پیش بینی میشود، هر چند همچنان تداوم هوای سرد را در ساعات شبانه و اوایل صبح بویژه در مناطق جنوبی و مرکزی خواهیم داشت.
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