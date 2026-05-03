تداوم جوی ناپایدار در استان اردبیل تا چهارشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: براساس آخرین خروجی مدلهای عددی پیشبینی وضع هوا، جوی ناپایدار بر استان حاکم است که این وضعیت تا روز چهارشنبه تداوم خواهد داشت.
در این مدت، بهویژه در نواحی مرکزی و جنوبی استان، در برخی از ساعات روز بارشهای رگباری همراه با رعد و برق گاهی توام با تندباد موقتی پیشبینی میشود.
تا عصر چهارشنبه، جهت جریانات جوی در مناطق مرکزی و جنوبی استان، جنوبی بوده و انتظار میرود وزش بادهای گرمیج در برخی نقاط بهویژه در ساعات بعدازظهر، نسبتاً شدید باشد. در مناطق مستعد نیز احتمال وقوع صاعقه و بارش تگرگ وجود دارد. لذا توجه به هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۶ اداره کل هواشناسی استان اردبیل تاکید می گردد.
در روز چهارشنبه، از شدت ناپایداریها بهصورت موقت کاسته خواهد شد و بارشها بهطور پراکنده و خفیف ادامه خواهند داشت؛ اما از روز پنجشنبه مجدداً شرایط ناپایدار جوی در استان تقویت شده و فعالیت سامانه بارشی دوباره آغاز میشود.
نظر شما