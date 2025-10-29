تجلیل از مسئول بسیج هنرمندان نهاوند در دوره توانمندسازی بسیج کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج هنرمندان شهرستان نهاوند در جریان برگزاری دوره توانمندسازی بسیج در مشهد مقدس، موفق شد مقام نخست استان همدان را در ارزیابی عملکرد فرهنگی و هنری کسب کند.

در این دوره که با حضور جمعی از مسئولان سازمان بسیج مستضعفین، فرماندهان سپاه و نخبگان فرهنگی کشور برگزار شد، از پیمان کیانی، مسئول بسیج هنرمندان نهاوند، به‌دلیل فعالیت‌های شاخص در حوزه جهاد تبیین، ترویج هنر انقلابی و اجرای برنامه‌های کیفی فرهنگی با اهدای لوح تقدیر رسمی تجلیل به‌عمل آمد.

پیمان کیانی با اشاره به موفقیت یاد شده اظهار کرد: این افتخار نتیجه تلاش جمعی هنرمندان متعهد نهاوندی در مسیر تحقق فرهنگ مقاومت و هنر ولایی است و نشان می‌دهد نهاوند در عرصه فرهنگی انقلاب نیز همچون دیگر عرصه‌ها پیشرو است.

وی افزود: بسیج هنرمندان نهاوند با تولید آثار فاخر در حوزه‌های فیلم، تئاتر، شعر، ادبیات داستانی، هنرهای تجسمی و صنایع‌دستی توانسته جایگاه خود را به عنوان الگوی موفق در سطح استان تثبیت کند.

بر اساس این گزارش، دوره توانمندسازی بسیج با هدف ارتقای ظرفیت‌های تخصصی، فرهنگی و مدیریتی اقشار مختلف، طی چند روز در مشهد مقدس برگزار شد و از چهره‌های برتر اقشار بسیج در سراسر کشور تقدیر شد.