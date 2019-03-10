به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان، امیر نصیربیگی رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور در مراسم افتتاحیه اجلاس مسئولان انجمن‌های سازمان بسیج هنرمندان کشور که روز یکشنبه نوزدهم اسفند ماه در سالن جلسات کوثر مجتمع ولایت قم برگزار شد، طی سخنانی اظهار کرد: با توجه به اینکه سازمان بسیج هنرمندان طی ۲ سال اخیر با فراز و نشیب‌های مختلفی روبرو بوده است، برای سال آینده برنامه‌ای متفاوت را تدوین خواهیم کرد که در این راستا به دنبال بهره‌گیری از توان جمعی و نظر شورایی همه اعضا هستیم تا بتوانیم حرکت هوشمندانه‌ای در مسیر اهداف سازمان داشته باشیم.

وی از ضرورت برگزاری این نشست برای تبیین اهداف و برنامه‌های سازمان بسیج هنرمندان یاد کرد و افزود: این گردهمایی فرصتی برای هم‌فکری و ترسیم مسیر سال آینده سازمان بسیج هنرمندان است که امیدواریم با این مسیر به قله اصلی نظام اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر برسیم. سال ۹۸ با توجه به فرمایشات رئیس سازمان بسیج مستضعفان سال ویژه هنر است به همین علت امیدواریم از ظرفیت هنر به ویژه هنرمندان بسیجی بتوانیم در راستای بسیج کردن آحاد جامعه استفاده کنیم.

نصیربیگی با اشاره به اینکه روز شهادت شهید آوینی به عنوان روز هنر انقلاب اسلامی نام‌گذاری شده است، عنوان کرد: از امروز باید برای نقش‌آفرینی در روز هنر انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی لازم را دنبال کنیم و در این نشست نیز مباحث اصلی موجود در حوزه فرهنگ و هنر را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم به نقاط مشترکی برسیم. اکنون با توجه به پیچیدگی‌های عرصه‌های اجتماعی و ارتباطی اگر شبکه منسجم فرهنگ و هنر به ویژه شبکه هنرمندان انقلابی و بسیجی را تشکیل ندهیم، نمی‌توانیم به اهداف عالی انقلاب در حوزه‌های هنری و فرهنگی برسیم. در شبکه فرهنگی و هنری هنرمندان انقلاب اسلامی هیچ اقدامی قائل به شخص نیست و همه اقدامات در قالب یک شبکه مشخص که مسیر و نقشه راه آن را ارائه خواهیم کرد، دنبال خواهد شد.

سال ۹۸ با توجه به فرمایشات رئیس سازمان بسیج مستضعفان سال ویژه هنر است به همین علت امیدواریم از ظرفیت هنر به ویژه هنرمندان بسیجی بتوانیم در راستای بسیج کردن آحاد جامعه استفاده کنیم رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور اولویت اصلی سال ۹۸ را شبکه‌سازی هنرمندان انقلابی در قالب شبکه هنر و ادب بسیج دانست و تصریح کرد: در صورت تحقق این هدف می‌توانیم به برکت‌ها و موفقیت‌های بیشتر برسیم.

وی با اشاره به اینکه مسجد محوری در برنامه‌های سال آینده بسیج هنرمندان به صورت ویژه مورد توجه قرار می‌گیرد، عنوان کرد: دور شدن هنر به بهانه‌های مختلف از مسجد، موجب خالی شدن مساجد از هنر و تک قطبی شدن این اماکن مذهبی و اجتماعی شده است درحالی‌که ما باید هنر را با مسجد پیوند بزنیم تا به رشد و تکامل هنر در مساجد برسیم.

نصیربیگی با تاکید بر اینکه حمایت از اقدامات هنرمندان باید در مساجد دنبال شود، مطرح کرد: امیدواریم مساجد با حضور اقشار مختلف از جمله هنرمندان، پزشکان و حقوق‌دان‌ها به جایگاه اصلی خود در انقلاب اسلامی برگردند تا بتوانند باز هم منشأ تحولات بزرگ باشند.

وی از تلاش‌های سازمان بسیج هنرمندان برای تشکیل هسته‌های هنری در مساجد یاد کرد و گفت: بدنه مردمی در کارهای هنری و فرهنگی باید به صورت ویژه‌تر مورد توجه قرار گیرد چرا که کار هنری بدون توجه به مردم کاربرد نخواهد داشت. ما بر این باوریم سازمان بسیج هنرمندان باید به دنبال کادرسازی و توانمندسازی نیروهای انقلابی باشد، بنابراین در مرحله نخست باید به دنبال آموزش باشیم و بعد از آن به سمت تولید اثر و نقش‌آفرینی در عرصه‌های داخلی و خارجی حرکت کنیم. البته در این راه رسیدن به اهداف فرهنگی و هنری انقلاب نیازمند تلاش شخصیت‌ها و اساتید انقلابی است. عرصه هنر در انقلاب برای ادامه دادن حیات مورد نظر نیازمند تربیت انسان‌هایی با عیار انقلاب اسلامی است هر چند این اقدام در سال‌های گذشته نیز رقم زده شده اما به میزان کافی نبوده است.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور با بیان اینکه برای هفته هنر انقلاب، برنامه‌های مختلفی پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: هر چند رؤسای سازمان‌ها هماهنگی‌های لازم را دنبال خواهند کرد اما انجمن‌های اسلامی اجراکننده اصلی هستند که امیدواریم به صورت فعال در میدان حضور یابند.

وی فعالیت گروه‌های هنری شهرستان‌ها در قالب کانون‌های هنری را ظرفیت بزرگی برای سازمان بسیج هنرمندان دانست و گفت: انجمن‌های هنری باید فعالیت این کانون‌ها را مورد توجه قرار داده و متناسب با نیاز هر گروهی بسته‌های آموزشی را پیش‌بینی کنند. همه اقدامات و فعالیت‌های هنرمندان انقلابی برای مردم است که این افتخار ماست و اگر روزی از مردم جدا شویم آن روز زمان موت ما خواهد بود.

وی در پایان صحبت‌هایش متذکر شد: با عنایت به این موضوع گام دوم انقلاب یکی از ضرورت‌ها و محورهای اصلی است که توسط رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شده و سازمان بسیج هنرمندان به عنوان یکی از سازمان‌های جوان کشور با توجه به اینکه مخاطب بخش قابل توجهی از بیانیه گام دوم انقلاب جوانان هستند، نقش و رسالت خود را در این بیانیه شناسایی کرده و در راستای رهنمودهای ایشان گام برخواهد داشت.