به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد صبح چهارشنبه با اشاره به کاهش چشمگیر بارندگی و شدت خشکسالی در سال آبی جاری اظهار کرد: در هیچ دورهای وضعیت بارش و منابع آبی چنین بحرانی نبوده و در کنار آن، الگوی مصرف نیز بسیار نادرست است.
طباطبایینژاد افزود: با وجود همه مشکلات، امروز آب خلیج فارس به پالایشگاه و فولاد مبارکه رسیده و همین میزان نیز میتواند در بهبود وضعیت آب اصفهان مؤثر باشد.
او تأکید کرد: تا زمانی که زایندهرود خشک است، باید مسیر رودخانه اصلاح شود تا از هدر رفت آب جلوگیری گردد و حاشیه رودخانه نیز برای تردد و استفاده عمومی آماده شود.
در این نشست، مدیران ادواری استان دغدغههای خود را درباره خشکسالی، مصرف بالای آب و ضرورت مدیریت منابع در حوضه بالادست مطرح کردند. همچنین بر تسریع در اجرای طرحهای انتقال آب از جمله تونل سوم، طرح بهشتآباد، سمیرم و خلیج فارس تأکید شد.
یکی از مدیران سابق استان نیز با انتقاد از تأخیر در اجرای پروژههای آبی گفت اگر طرحهایی مانند بهشتآباد در موعد مقرر اجرایی میشد، امروز اصفهان با چنین بحران شدیدی روبهرو نبود.
در این دیدار همچنین بر لزوم کنترل برداشت منابع آبی از سوی وزارت نیرو و اختصاص فرصت دوماهه برای تأمین آب شرب استان تأکید شد.
اعضای جلسه با اشاره به فعالیت اتاق فکر مشورتی استان، اعلام کردند این مجموعه تاکنون ۱۷ نشست درباره موضوعات مهمی چون آب، امنیت و سرمایه اجتماعی برگزار کرده و بر همگرایی نهادها تأکید داشته است.
در پایان نشست، حاضران نسبت به طرح دیدگاههای قومی درباره آب هشدار دادند و بر نگاه ملی به بحران تأکید کردند. طباطبایینژاد گفت: حل مسئله آب تنها از مسیر وحدت و همبستگی مردم و مسئولان ممکن است و نباید اجازه دهیم این بحران به اختلاف و چنددستگی منجر شود.
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