به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی صبح چهارشنبه در نشست مشترک شهرداران استان‌های تهران، فارس و بوشهر و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر اظهار کرد: آموزش تخصصی، تبادل تجربه و بهره‌گیری عملی از ظرفیت‌های مشترک نقش مهم و تأثیر گذاری را در پیشبرد امور دارد.

وی از برنامه‌ریزی و تلاش برای برنامه‌های توسعه پایدار و رفع چالش‌های شهری خبر داد و افزود: برای عرضه منظم محصولات کشاورزی استان بوشهر در بازارهای میوه و تره‌بار تهران، شهرداری‌ها همکاری لازم را داشته باشند.

معاون استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر این استان در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی بیان کرد: خرما و گوجه‌فرنگی خارج از فصل از مهمترین محصولات استان است که با همکاری شهرداری‌های تهران و فارس، می‌توان این محصولات را مستقیماً در بازارهای بزرگ عرضه کرد.

وی ادامه داد: در شرایطی که با بحران آب و خشکسالی‌های مکرر در سال‌های اخیر روبرو بوده‌ایم، شهرداری‌ها باید آب مصرفی فضای سبز را از آب شرب شهری جدا کنند و از منابع غیرمتعارف مانند پساب برای آبیاری بهره‌گیری کنند.

رجایی یکی از چالش‌های مهم و اساسی را بخش مدیریت پسماند شهری دانست و اضافه کرد: روزانه بیش از هزار و ۴۰۰ تن پسماند در استان تولید می‌شود که عمده آن در شهرها است و مدیریت علمی و پردازش و بازیافت پسماند باید تقویت شود.