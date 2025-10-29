به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی صبح چهارشنبه در نشست مشترک شهرداران استانهای تهران، فارس و بوشهر و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر اظهار کرد: آموزش تخصصی، تبادل تجربه و بهرهگیری عملی از ظرفیتهای مشترک نقش مهم و تأثیر گذاری را در پیشبرد امور دارد.
وی از برنامهریزی و تلاش برای برنامههای توسعه پایدار و رفع چالشهای شهری خبر داد و افزود: برای عرضه منظم محصولات کشاورزی استان بوشهر در بازارهای میوه و ترهبار تهران، شهرداریها همکاری لازم را داشته باشند.
معاون استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر این استان در زمینههای مختلف از جمله کشاورزی بیان کرد: خرما و گوجهفرنگی خارج از فصل از مهمترین محصولات استان است که با همکاری شهرداریهای تهران و فارس، میتوان این محصولات را مستقیماً در بازارهای بزرگ عرضه کرد.
وی ادامه داد: در شرایطی که با بحران آب و خشکسالیهای مکرر در سالهای اخیر روبرو بودهایم، شهرداریها باید آب مصرفی فضای سبز را از آب شرب شهری جدا کنند و از منابع غیرمتعارف مانند پساب برای آبیاری بهرهگیری کنند.
رجایی یکی از چالشهای مهم و اساسی را بخش مدیریت پسماند شهری دانست و اضافه کرد: روزانه بیش از هزار و ۴۰۰ تن پسماند در استان تولید میشود که عمده آن در شهرها است و مدیریت علمی و پردازش و بازیافت پسماند باید تقویت شود.
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