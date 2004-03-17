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۲۷ اسفند ۱۳۸۲، ۱۳:۴۳

به رغم بارندگي هاي اخير :

بازهم تهران با كمبود آب مواجه است

عليرغم بارندگي هاي اخير ، اما كارشناسان خبر از كاهش ميزان بارندگي درسال جاري نسبت به سال قبل مي دهند.

مدير روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران درگفت وگو باخبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت : ميزان بارندگي ها درسال جاري نسبت به سال قبل بسيار كمتر است.
خسرو رفيعي اضافه كرد : ميزان بارندگي درسال گذشته 280 ميلي متر بوده كه اين رقم درسال جاري به 190ميلي متر كاهش يافته است .
وي با اشاره به بارندگي روزهاي اخيرگفت : اين بارندگي تاثير چنداني در وضعيت آبي تهران نداشته  چرا كه ميزان بارندگي  از ابتداي سال آبي جاري كه از مهرماه هر سال آغاز مي شود نسبت به سال آبي گذشته 10 ميلي متر كاهش داشته است.
وي ميانگين ميزان بارندگي را در سال جاري هشت  ميلي متر ذكر كرد و گفت : كشور ايران درمنطقه اي خشك واقع شده كه اين ميزان بارندگي نسبت به مناطق پرباران دنيا اصلا مناسب نيست.

کد مطلب 66389

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