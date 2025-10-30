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۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

اتابک: البرز از مولدترین استان‌های صنعتی کشور است

اتابک: البرز از مولدترین استان‌های صنعتی کشور است

کرج - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استان البرز از استان‌های بسیار مولد کشور است که بیش از ۴۰ درصد از ارزش افزوده اقتصادی آن از بخش صنعت تأمین می‌شود.

سیدمحمد اتابک وزیر در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی غرب استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این استان در حوزه تولید و اشتغال اظهار داشت: استان البرز از استان‌های بسیار مولد کشور است و سهم بالایی در ایجاد ارزش افزوده صنعتی دارد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۴۰ تا ۴۴ درصد از ارزش افزوده اقتصادی استان البرز از بخش صنعت حاصل می‌شود و این نشان می‌دهد که البرز در زمره استان‌های پیشرو و مولد کشور قرار دارد.

اتابک با اشاره به بازدید از چندین واحد صنعتی در رشته‌های مختلف از جمله صنایع دارویی، قطعه‌سازی و تعمیر تجهیزات ریلی گفت: بسیاری از این فعالیت‌ها در گذشته در داخل کشور انجام نمی‌شد اما اکنون با تکیه بر توان متخصصان ایرانی در حال اجراست که ضمن جلوگیری از خروج ارز، زمینه اشتغال نیروهای متخصص داخلی را نیز فراهم کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: یکی از مسائل اصلی واحدهای تولیدی، تأمین منابع ارزی برای قطعات یدکی و همچنین سرمایه در گردش است که وزارت صمت تلاش دارد با برنامه‌ریزی و حمایت‌های لازم، این مشکلات را برطرف کند تا چرخ تولید با سرعت بیشتری بچرخد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مورد نیاز، روند توسعه صنعتی استان البرز شتاب بیشتری بگیرد.

کد مطلب 6639435

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